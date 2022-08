Heloisa Périssé abre o jogo sobre seu casamento e revela reviravoltas: A gente já separou 20 mil vezes

21/08/2022 | 16:11



Heloisa Périssé abriu o jogo durante sua participação no Podcast Calcinha Larga e falou sobre os problemas que ela e o marido, Mauro Farias, já enfrentaram durante os mais de 20 anos de relacionamento.

Segundo ela, nem sempre foi um mar de rosas, e eles já se separaram várias vezes:

Eu só estou casada há 20 anos porque a gente já separou 20 mil vezes. Entendeu? Muito!

A comediante contou que os dois já passaram mais de nove meses separados, e que esse foi o maior, mas não o único período que eles passaram longe um do outro.

Nesse quase um ano, ele namorou, eu namorei, teve vários momentos. Uns em que eu estava na m***a, me humilhando, indo para a terapia, falando voltam pelo amor de Deus e ele eu não quero mais.

Heloisa ainda falou sobre um episódio incomodo, quando tanto ela quanto Mauro estavam se relacionando com outras pessoas, porém os dois ainda tinham um vínculo:

Eu vivi esse momento com ele. Quando todos estavam namorando, quando um estava namorando e o outro sozinho, até que os namorados falaram: Vão para a p***a, ninguém aguenta mais vocês. Teve de tudo. Até que culminou a história com ele viajando para Paris com a namorada.

Na mesma época a artista decidiu fazer um cruzeiro com os filhos e os pais, para tentar distrair a mente, mas parece que o passeio não saiu como esperado:

Eu me separando e o dia inteiro vendo Branca de Neve, Cinderela, Os Sete Anões. Minhas filhas pirando e eu: Gente, eu devia ter escolhido ir para a Índia. Achei que eu ia me animar, mas vi que tinha passado da idade de me animar com princesas e príncipes encantados.

Na volta dessa mesma viagem, ela e o marido se reencontraram e decidiram recomeçar.

Aí ele me buscou, eu saí com as malas , me deu um oi, saímos andando, nunca falamos no assunto e voltamos.