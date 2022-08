Simone revela se irá seguir carreira gospel e fala sobre mudanças: Vontade muito grande de viver esse processo novo

21/08/2022 | 16:10



Abriu o jogo! Como você acompanhou aqui no ESTRELANDO, Simone e Simaria anunciaram o fim da dupla sertaneja atráves de um comunicado no Instagram. Com o anúncio da grande - e polêmica - notícia, muitos boatos começaram a surgir acerca da carreira de Simone.

Uma das fofocas era que a sertaneja iria deixar a carreira na sofrência para se dedicar ao gospel. Porém, através de seus Stories, Simone desmentiu os boatos e confessou que continuará no sertanejo.

- Eu andei lendo, umas matérias falando que iria seguir carreira gospel, veja: todo mundo sabe que eu sou cristã, minha família, marido, há muitos anos, 20 anos, mas eu ainda não vou seguir gospel, porque ainda não é tempo, ainda não é tempo de fazer o gospel. Sou apaixonada, amo louvar, é o que me traz paz alegria, felicidade, mas eu preciso obedecer o tempo de Deus e eu permaneço cantando também o estilo de som que eu amo, que eu cresci ouvindo, que me deu tudo na minha vida, que é o sertanejo.

Apesar de confessar que continuará na carreira sertaneja, Simone anunciou algumas mudanças. Segundo ela, os shows serão reformulados e as roupas, mudadas.

- Eu irei cantar sertanejo, irei continuar, porque a sofrência é garantida, esse som me move, amo ver todo mundo se apaixonar, se divertir, não tem como cantar outro estilo enquanto deus não me permite. A banda é a mesma, os músicos é os mesmos, a gente vai só dar uma roupagem nova bacana, vamos ensaiar valendo, preparar um show muito fera para vocês... Mas to com uma vontade muito grande de viver esse processo novo na minha vida.

Por fim, Simone decidiu falar sobre sua irmã, Simaria Mendes. A sertaneja deixou bem claro que sua ex-dupla está muito feliz e que elas estão melhores que nunca.

- Mas também estou muito feliz pela minha irmã, porque ela ta feliz, ela quer esse tempo para cuidar dos filhos dela e a coisa mais importante da vida é a família, os filhos da gente. E ela é meu sol, minha luz, minha anja, amo ela mais que qualquer desse mundo, muito tempo né, 30 anos de história, mas é isso eu to feliz por ela.