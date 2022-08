Em jogo de 6 gols, Manchester City fica no empate com o Newcastle no Inglês

21/08/2022 | 15:10



Em uma partida eletrizante, o Manchester City e Newcastle ficaram no empate de 3 a 3, neste domingo, pelo Campeonato Inglês, em um combate cheio de alternâncias no placar. O time de Guardiola saiu na frente, levou a virada de 3 a 1 e, em menos de cinco minutos, voltou a igualar a partida no Saint James Park.

O resultado deixou o Arsenal isolado na liderança do torneio com 9 pontos após os resultados deste domingo. O City teve o primeiro tropeço e tem 7 pontos. Já o Newcastle, contabiliza cinco pontos na classificação.

O City abriu o marcador logo no início do primeiro tempo. Bernardo Silva dominou pela direita, avançou pelo meio e achou Gundogan livre na pequena área. Ele fez o domínio e bateu firme para abrir o placar na casa do adversário aos 5 minutos.

O gol deu ao jogo um ritmo intenso. O Newcastle contou com o apoio da torcida e buscou a transição rápida para o ataque em busca do empate. Apesar de ter mais posse de bola, o City teve dificuldade em conter as investidas em velocidade dos donos da casa e os goleiros dos times tiveram trabalho.

De tanto insistir, o Newcastle chegou ao empate aos 27 minutos. Almirón escorou cruzamento da esquerda e mandou para o fundo da rede. O bandeira marcou impedimento, mas o VAR foi acionado e validou o empate.

O Manchester perdeu chance clara novamente Gundogan, mas numa resposta rápida a virada aconteceu. Wilson recebeu passe pela direita, cortou a zaga para o meio e, num belo toque, tirou do alcance do goleiro Ederson para colocar o Newcastle na frente aos 38 minutos: 2 a 1.

Na volta do intervalo, o panorama se manteve e o Newcastle acabou ampliando. Trippier cobrou falta com força e precisão no canto do goleiro Ederson e assinalou 3 a 1 aos 13 minutos.

A empolgação pela vantagem, no entanto, diminuiu rápido. Em um lance na área Haaland aproveitou rebote e descontou para o Manchester City aos 16 minutos.

O placar de 3 a 2 deixou a partida ainda mais aberta. E a frieza do time de Guardiola se fez presente. De Bruyne deu um passe na medida para Bernardo Silva entrar na área, fazer 3 a 3 aos 19 minutos e dar números finais à partida.

Os dois times seguiram em busca do quarto gol até os últimos lances. No entanto a igualdade no placar acabou decretando o primeiro tropeço do City no Inglês