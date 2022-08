Calor é mais um adversário do Tigre frente ao Tocantinópolis

Pedro Lopes

Especial para o Diário



21/08/2022 | 09:40



O São Bernardo FC terá força máxima para enfrenta o Tocantinópolis, hoje, às 15h30, na casa do adversário. O jogo é válido pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. No sábado as duas equipes voltam a se enfrentar no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo.

Mirando o acesso à Série C do Brasileiro, o Tigre viajou na quinta-feira para Imperatriz, no Maranhão, o objetivo da diretoria foi preparar a equipe para o forte calor do Tocantins. “Nos preocupamos em chegar cedo pois é o jogo mais importante da história do clube”, afirmou Lucas Andrino, CEO da equipe do Grande ABC.

O dirigente pregou respeito ao Tocantinópolis. “Será um jogo muito difícil, tanto no clima quanto no ambiente. Temos de ter muita atenção nos preocupar muito com o nosso adversário, que não chegou até essa fase à toa”, declarou.

CALOR EXCESSIVO

Para o preparador físico Bruno Araújo, a principal preocupação é a adaptação ao clima. A previsão para o momento do jogo é de 36° C, com umidade relativa do ar em 32%. “A nossa principal preocupação é a adaptação ao clima, então essa antecedência ao ambiente que a gente vai encontrar no jogo será fundamental para que os atletas se adaptem o mais rápido possível. Estamos acelerando o processo para amenizar as dificuldades que vamos encontrar no jogo”, disse o profissional.

Para o primeiro duelo frente ao Tocantinópolis, o técnico Márcio Zanardi não tem nenhum desfalque por suspensão ou lesão.