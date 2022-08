Com 2 de Willian, Flu goleia Coritiba e dorme na vice-liderança do Brasileirão

20/08/2022 | 21:22



Mesmo preocupado com as semifinais da Copa do Brasil, o Fluminense mostrou muita eficiência ofensiva e goleou o Coritiba, por 5 a 2, neste sábado à noite, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com isso, ganhou duas posições na tabela e assumiu, provisoriamente, a vice-liderança, com 41 pontos, dois pontos na frente de Flamengo e Corinthians, e sete atrás do líder Palmeiras, com 48 pontos.

O Fluminense queria se reabilitar da derrota na última roda, quando levou 3 a 0 do Internacional, perdendo uma série invicta de 13 jogos. Agora ganhou moral para enfrentar o Corinthians, quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. De outro lado, o Coritiba sofreu sua quarta derrota consecutiva, mesmo com a estreia de Guto Ferreira no lugar do técnico paraguaio Gustavo Morínigo. Com 22 pontos, em 18º lugar, segue na zona de rebaixamento.

Nem bem o jogo começou e o Fluminense abriu o placar na sua primeira chance, aos dois minutos. A jogada começou com Nonato, no meio-campo, que enfiou a bola para Matheus Martins pelo lado esquerdo da área. Na linha de fundo, ele cruzou para trás e Caio Paulista bateu rasteiro. A bola passou perto de um zagueiro e do goleiro e entrou perto da trave esquerda.

Este gol, por si só, derrubou toda a estratégia armada pelo estreante técnico Guto Ferreira, no Coritiba, que mandou a campo três volantes para reforçar o sistema de marcação. Na esperança de se acertar, o time paranaense não mudou, porém, o Fluminense continuava tranquilo, tocando a bola com segurança e tentando, sem forçar, o segundo gol.

Na paciência e no momento certo, o time carioca marcou o segundo gol. Uma jogada bem ao estilo do técnico Fernando Diniz, porque os jogadores saíram trocando passes desde a defesa. Na frente foi uma repetição do primeiro gol, porque o mesmo Nonato deu outro passe para Matheus Martins no lado esquerdo, que fez o passe lateral a Cano. O artilheiro dominou a bola de costas, fez o giro e tocou do lado direito para o chute de primeira de Arias. A bola não saiu forte, mas passou entre as penas do goleiro Rafael William e entrou, aos 35 minutos.

O curioso é que Guto Ferreira reforçou o seu lado esquerdo, escalando dois laterais: Guilherme Biro e Egídio, mas o Fluminense criou as principais jogadas ofensivas, justamente, do outro lado. No intervalo, Guto Ferreira tentou arrumar o Coritiba, colocando três jogadores. Entraram Alef Manga para puxar o contra-ataque, Bruno Gomes para reforçar a marcação no meio-campo e Natanael na lateral direita, para tentar segurar os ataques do Fluminense.

O jogo ficou mais equilibrado, mesmo porque o Fluminense diminuiu a sua intensidade, como se pudesse ampliar o placar a qualquer momento. Mas numa falha grotesca de Caio Paulista, o Coritiba diminuiu. Caio errou um passe para trás, Fabrício recuou a bola e lançou Alef Manga em velocidade. O atacante chegou perto da grande área e bateu em curva, tirando do goleiro Fábio, aos 26 minutos.

A torcida, que já costuma pegar no pé de Caio Paulista, passou a vaiá-lo a cada vez que ele pegava a bola. Ficou no ar a apreensão por uma possível reação do adversário. Mas esta nuvem de pessimismo logo se dissipou com o terceiro gol, marcado por Nathan, cobrando falta na frente da grande área. Ele percebeu o goleiro Rafael William mal colocado e chutou no seu próprio lado, marcando o terceiro gol aos 31 minutos.

Nesta altura, Fernando Diniz já tinha iniciado o processo de substituições para poupar alguns jogadores. Mas o Coritiba não desistiu. Felipe Melo fez falta desnecessária perto da grande área em cima de Bruno Gomes, A cobrança foi perfeita de Egídio, por cima da barreira. O goleiro Fábio até tocou a mão na bola, mas não evitou o segundo gol do visitante, aos 38 minutos.

Apesar dos últimos minutos de preocupação da torcida, o forte ataque carioca tratou de marcar mais um gol aos 44 minutos. Michel Araújo foi até a linha de fundo, de novo pelo lado esquerdo, e cruzou para a pequena área. Willian, sozinho, de frente pra o gol só bateu de chapa para marcar. Ainda no coro e gritos da torcida deu tempo para Willian fazer o quinto gol, aos 49 minutos. Michel Araújo, agora no lado direito, levantou na área, e Willian desviou de cabeça para as redes.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense agora só vai jogar no outro sábado, dia 27, de novo no Maracanã, às 19h, diante do líder Palmeiras. No mesmo dia, às 16h30, o Coritiba vai receber o Avaí no estádio Couto Pereira, num duelo de times que tentam fugir da zona de rebaixamento.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 5 X 2 CORITIBA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel e Caio Paulista; Nonato (Martinelli), André e Nathan (Felipe Melo); Matheus Martins (Michel Araújo), Cano (Willian, depois Arias (Marrony). Técnico: Fernando Diniz.

CORITIBA - Rafael William; Matheus Alexandre (Natanael), Guillermo de los Santos, Márcio Silva e Guilherme Biro (Régis); Bernardo (Robinho), Trindade, Val (Bruno Gomes) e Fabrício; Léo Gamalho (Alef Manga) e Egídio. Técnico: Guto Ferreira.

GOLS - Caio Paulista, aos 2, e Arias, aos 35 minutos do primeiro tempo. Alef Manga, aos 26, Nathan, aos 31, Egídio, aos 38, e Willian aos 44 e aos 49 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Willian (Fluminense); Val e Natanel (Coritiba).

ÁRBITRO - Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

RENDA - R$ 638.185,00.

PÚBLICO - 24.029 pagantes.

LOCAL - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).