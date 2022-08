Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



20/08/2022 | 19:59



O primeiro caso de monkeypox (varíola dos macacos) em uma criança foi confirmado hoje na região. O menino de 13 anos é morador de Mauá e está em isolamento domiciliar desde quinta-feira. Segundo a prefeitura da cidade, o estado de saúde do paciente é estável e o diagnóstico da doença ocorreu em um hospital particular de Ribeirão Pires - a secretaria municipal de Saúde foi informada posteriormente e segue monitorando o caso.

Um depoimento da susposta mãe do menino tem círculado nas redes sociais durante este sábado. Sem se indentificar, ela relata que o filho precisou ficar internado por quatro dias e que frequentou a escola enquanto estava contaminado. Veja abaixo publicação na íntegra:

Mauá registra 10 diagnósticos da doença, sendo seis pacientes com idade entre 30 e 39 anos; três entre 15 e 29 anos e um com 13 anos.

Com o menor infectado de Mauá, o Estado contabiliza 59 crianças e adolescentes até 19 anos diagnosticados com monkeypox, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. Entre os pacientes de todas as faixas etárias, as cidades do Grande ABC registram 125 casos, sendo Santo André a cidade com maior número de ocorrências, com 45 no total - Rio Grande da Serra não registrou nenhum paciente infectado.

Em São Paulo são 2.432 casos confirmados de monkeypox.