Luan treina e Ceni cogita poupar titulares no clássico com o Santos

20/08/2022 | 19:42



O técnico Rogério Ceni faz mistério, mas pode surpreender os torcedores do São Paulo no clássico deste domingo, na Vila Belmiro. Preocupado com a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, o treinador pode dar oportunidades a reservas no jogo com o Santos, nesta rodada do Brasileirão.

Como vem fazendo ao longo do ano, principalmente na Sul-Americana, Ceni cogita alterações em todos os setores do time. Mas não revelou as possibilidades no treino deste sábado. Uma possível escalação do São Paulo teria Jandrei; Diego Costa, (Ferraresi) Miranda e Léo (Luizão); Rafinha, Gabriel Neves, Galoppo, Patrick e Welington; Nikão e Marcos Guilherme (Bustos).

Uma das poucas certezas na equipe para este domingo é a presença de Miranda entre os 11. O zagueiro foi expulso na partida da volta contra o Atlético-GO, no meio de semana, pela Copa do Brasil. E está fora do jogo de ida contra o Flamengo, na quarta-feira da próxima semana, pela semifinal.

O veterano pode formar o trio de defesa com Diego Costa e Léo. Ou ainda jogar ao lado de Ferraresi, que faria sua estreia com a camisa do São Paulo. Bustos pode ser outro a fazer a estreia neste fim de semana.

Uma boa notícia para a torcida foi a presença de Luan no treino deste sábado, sem qualquer restrição. Ele passou por uma cirurgia na coxa esquerda, no dia 22 de junho. E vem surpreendendo com sua rápida recuperação.

De acordo com o São Paulo, apenas Caio, Arboleda e André Anderson seguem em processo de reabilitação física no Reffis.