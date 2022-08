Corpo de Claudia Jimenez é cremado no Rio de Janeiro

20/08/2022 | 18:05



O corpo da atriz Claudia Jimenez foi cremado na tarde deste sábado, 20, no Memorial do Carmo, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. A cerimônia foi restrita para amigos e familiares. A atriz de 63 anos morreu na manhã deste sábado por insuficiência cardíaca. Ela estava internada no Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul da cidade.

Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu no Rio de Janeiro em 18 de novembro de 1958. Foi atriz, humorista, dubladora e roteirista brasileira.

Ela iniciou a carreira na televisão em 1979 na série Malu Mulher, dedicando-se posteriormente a programas de humor e telenovelas. Viveu a inesquecível Cacilda, da Escolinha do Professor Raimundo, do Chico Anysio, em 1990. Papel mais conhecido da atriz, ela eternizou o bordão "beijinho, beijinho, pau pau", em referência ao "beijinho, beijinho, tchau, tchau", de Xuxa.