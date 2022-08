Kéfera estreia espetáculo em que interpreta uma atriz em busca de reconhecimento

20/08/2022 | 11:30



A primeira vez que o Brasil ouviu falar de Kéfera Buchmann, ela era uma menina de 17 anos que tinha estourado no Youtube. A atriz - youtuber e influenciadora também - foi uma das pioneiras na plataforma de vídeos. Em 2022, seu canal, o 5incominutos, completou 12 anos. Atualmente, sem tanta atualização, segue sendo um dos maiores do Brasil, com mais de 10 milhões de inscritos.

Um dos motivos que levou o canal a ter menos atualizações é que Kéfera passou a se dedicar - e muito - a sua carreira de atriz. Segundo ela, ser vista e, quem sabe, ser chamada para testes foi o que motivou a criação do canal, que a levou a ser conhecida no país inteiro. Neste domingo, dia 21, ela sobe ao palco do Teatro Gazeta para apresentar sua peça É Foda!, que terá uma segunda sessão no dia 28.

O título da peça é uma brincadeira com seu filme É Fada, disponível na Netflix. No espetáculo, ela também brinca com sua trajetória. "Vai ser uma experiência muito imersiva e que fala sobre vários assuntos, é uma peça cômica, existencialista, com drama, é muito da vida real", declara.

É Foda! destaca momentos de sua carreira, angústias e questionamentos da vida de uma atriz em busca da validação e reconhecimento do público. É também uma forma de mostrar que amadureceu enquanto atriz, dramaturga e diretora - é dela a direção do espetáculo. O texto escrito por Kéfera é, em sua maior parte, um monólogo que se mistura com esquetes de variados gêneros e situações, principalmente a ansiedade e correria da vida adulta, que, coincidentemente, foram temas do último vídeo publicado em seu canal, cerca de dois meses atrás, que ela usou para divulgar o espetáculo.

Kéfera conta que escreveu o texto do espetáculo em 4 dias. "Por mim eu teria escrito tudo no primeiro", brinca. Ela é assim, acelerada, quer resolver tudo, quer tudo para ontem. "Mas com o amadurecimento eu percebi que realmente nada está sob controle", reflete. E essas reflexões, fruto do tempo e de muita psicanálise, segundo ela, de alguma forma também estão no espetáculo.

"Ter consciência de não saber das coisas foi uma questão que eu vi que me deixava muito angustiada", conta. Ela diz que em um certo momento sua terapeuta, que não assina a peça, nem divide o palco com ela, mas parece ser uma grande colaboradora, sugeriu um exercício. "Minha analista falou: Kéfera deixa a vida te surpreender, você já não viveu coisas muito legais? Pense que você ainda tem uma vida toda e que muitas coisas legais podem acontecer. Pense que se você tivesse controle das coisas, talvez elas não fossem tão legais quanto quando elas acontecem de supetão", lembra.

Ela não para

Ao mesmo tempo em que ensaia sua peça, Kéfera também se prepara para subir ao palco em outro espetáculo: À Meia Luz, último trabalho de Jô Soares para o teatro e que deve estrear no dia 9 de setembro, no Teatro Procópio Ferreira. "A gente está trabalhando muito em equipe, em familia, se acolhendo se cuidando e focados no ensaio para conseguir entregar uma bela homenagem pro Jô. Ele não pôde acompanhar a estreia em Terra, mas certeza que lá do céu ele vai assistir e sentir muito orgulho", disse a atriz.

A peça conta a história de um homem que tenta fazer com que a mulher duvide da própria sanidade mental, a fim de mantê-la sob seu controle. Ele abaixa as luzes da casa onde vivem e nega qualquer alteração no entorno. A manobra do marido faz com que a jovem esposa acredite que está senil, duvidando de tudo que está a sua volta.

Além disso, Kéfera tem mais um filme que está em pós-produção, ainda sem data para estrear, e já está rascunhando seu próximo livro, que deve ser um romance LGBTQ+, que ela quer lançar no ano que vem. E nesse meio tempo, claro, tem se dedicado a estudar artes cênicas.

Só este ano, a atriz fez duas formações. Recentemente ela foi aprovada num curso na Stella Adler Studio of Acting, de Nova York. Em junho também particiopou de um curso presencial com a coach Ivana Chubbuck, que escreveu o livro O Poder do Ator e já trabalhou com nomes como Charlize Theron, Jim Carrey, Halle Barry. Foi de Ivana que Kéfera ouviu uma palavra de incentivo que, além de motivá-la mais ainda, conversa com o que Kéfera já ouviu também de sua terapeuta.

"Ivana fez uma dedicatória no meu livro que é o papel de parede do meu do meu celular. Ela fala assim: Kéfera você é muito talentosa, quero que você acredite em você o tanto quanto eu acredito em você", conta a atriz. "Eu vejo que as pessoas me respeitam e levam cada vez mais a sério minha profissão, eu amo atuar, está tatuado na minha alma, é coisa de destino", finaliza.