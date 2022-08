Claudia Jimenez será velada no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro

20/08/2022 | 11:11



A notícia da morte de Claudia Jimenez neste sábado, dia 20, pegou todo mundo de surpresa e deixou o dia cinza. Segundo informação do programa É de Casa, da TV Globo, o velório da atriz já tem data marcada e local escolhido.

A eterna intérprete de Dona Cacilda da Escolinha do Professor Raimundo, que e imortalizou o bordão Beijinho, beijinho, pau, pau, será velada no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, a partir das 12h.

O corpo da atriz e humorista não está mais aqui no hospital. O velório da Claudia vai acontecer no memorial do Carmo que fica na região portuária do rio de janeiro, do meio dia ate as quatro e meia da tarde, disse a repórter.

Até o momento, a causa oficial da morte não foi divulgada pela família. Contudo, nos últimos tempos, a atriz havia passado por uma série de cirurgias cardíacas.