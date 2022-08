Falabella: 'Claudia, os refletores de todos os teatros reluzem para você'

20/08/2022 | 11:00



O ator e diretor Miguel Falabella prestou homenagem neste sábado, 20, à atriz Cláudia Jimenez. Ela morreu na manhã deste sábado, no Rio de Janeiro, aos 63 anos. Estava internada no Hospital Samaritano Botafogo, na zona sul da cidade. Os dois trabalharam juntos por muitos anos no 'Sai de Baixo'. Assim como ele, outras personalidades e fãs também lamentaram a morte de Cláudia.

Por meio das redes sociais, Falabella demonstrou emoção ao falar sobre a artista. "Agora, estou deitado, passando um filme na minha cabeça, tentando me agarrar às tantas gargalhadas que demos, ao prazer de atuar juntos", publicou ele.

No programa 'Sai de Baixo', Claudia interpretou Edileuza. Falabella atuou como Caco Antibes.

Repercussão

Nas redes sociais, o comediante Helio de La Peña também homenageou a atriz."Uma das maiores comediantes do Brasil agora descansa".

"Fez parte da nossa história e da história da comédia nacional", disse o comediante e apresentador Victor Sarro.

O cantor Victor Hugo também lamentou a morte da atriz.Que triste a morte de Claudia Jimenez! Que descanse em paz! Grande atriz!

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), também prestou mensagem nas redes sociais. Todos vamos nos lembrar com carinho dos papéis inesquecíveis vividos por Claudia Jimenez em novelas e programas humorísticos. Dona Cacilda, da "Escolinha do Professor Raimundo", e Edileuza, de "Sai de Baixo", entre tantas outras personagens, nos deixam saudosos.