Netuno desafia o Cachorrão em jogo da 8ª rodada da Copa Paulista

Pedro Lopes

Especial para o Diário



20/08/2022 | 10:30



Água Santa e EC São Bernardo se enfrentam hoje pela oitava rodada da Copa Paulista. O jogo será realizado no Estádio do Inamar, em Diadema, às 15h. As equipes buscam se reerguer na competição para tentar uma classificação aos play-offs.

Faltando três rodadas para o fim da fase de grupos, o Netuno se encontra na quarta colocação da tabela, já o Cachorrão amarga a última posição. O confronto entre as equipes é direto, e cada ponto é válido. Para as duas equipes, perder não é uma opção.

No primeiro turno, a vitória ficou com o EC São Bernardo, a equipe venceu o Água Santa por 3 a 1, com gols de Felipinho, Edson Aquino e Rafael Carioca. Felipe Pará fez o único tento do Água Santa.

Thiago Carpini, técnico do Netuno, espera que seus jogadores coloquem em prática o que foi treinado durante a semana.

“A expectativa é de fazer um bom jogo, para continuarmos construindo um trabalho de médio prazo, que é o que foi proposto. Há muita coisa para ser ajustada, mas precisamos transformar tudo isso em resultado”, disse o técnico.

O treinador espera que o time não repita falhas como no meio de semana, quando vencia o Oeste, vacilou e cedeu o empate.