Azulão encara o Juventus de olho na classificação antecipada

Pedro Lopes

Especial para o Diário



20/08/2022 | 10:21



O São Caetano recebe a equipe do Juventus hoje, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella, pela 8ª rodada da Copa Paulista. O Azulão busca manter a invencibilidade e a liderança do Grupo 3 da competição, preservando o status de um dos favoritos à conquista do troféu. Já o Moleque Travesso tenta escapar da parte de baixo da tabela e sonha com uma classificação milagrosa para os play-offs.

No primeiro turno da competição, as equipes se enfrentaram no Estádio Conde Rodolfo Crespi, na Mooca. Por lá, o São Caetano levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Emerson Lima. Agora, o time do Grande ABC buscará novamente a vitória frente ao adversário paulistano.

Um dos principais fatores que interessa a ambos os times é a premiação que a Copa Paulista oferece. Sendo disputado no segundo semestre do calendário paulista, tanto o campeão quanto o vice saem beneficiados após o fim do campeonato. A premiação faz com que o campeão possa escolher entre a participação na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro. O vice-campeão pega a vaga remanescente entre as duas competições.

Em relação a partida, o técnico Axel, do Azulão, está confiante no bom momento da equipe e espera conseguir mais uma vitória na competição para se classificar de forma antecipada na competição estadual.

“Tivemos uma semana muito boa e pudemos trabalhar o time. Sabemos da dificuldade da partida, mas estamos preparados e motivados para o jogo”, declarou o técnico. Com o retorno do atacante Maranhão, o São Caetano terá força máxima para o duelo.