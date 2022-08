Timão decide vaga à final da Copa do Brasil em casa

Da Redação



20/08/2022



O Corinthians, que enfrenta o Fluminense na briga por uma vaga na final da Copa São Paulo, jogará a partida de volta em casa, assim como o Flamengo, adversário do São Paulo. Os mandos de campo das semifinais foram definidos em sorteio realizado ontem pela CBF, no Rio de Janeiro.

As paridas de ida serão disputadas já na semana que vem, com 24 de agosto como data base, ainda sem horários definidos. O Fluminense receberá o Corinthians no Maracanã e o São Paulo enfrentará o Flamengo no Morumbi. Já os jogos de volta vão demorar um pouco mais para acontecer, somente na semana do dia 14 de setembro, quando os tricolores cariocas irão à Neo Química Arena decidir a vaga com o Corinthians e os são-paulinos tentarão superar os flamenguistas no Maracanã.

Como os jogos envolvem confrontos entre times paulistas e cariocas, o formato do sorteio, previsto pelo regulamento da competição, não permitiu que duas equipes da mesma cidade jogassem a partida decisiva em casa, até porque Flamengo e Fluminense mandam seus jogos no Maracanã. Durante a definição dos mandos das quartas de final, a diretoria flamenguista chegou a contestar o modelo e até acionou o STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), mas sem sucesso em realizar o sorteio novamente.

Entre os semifinalistas, o São Paulo é o único que nunca venceu a Copa do Brasil. O Corinthians foi campeão três vezes (1995, 2002 e 2009), mesmo número de conquistas do Flamengo (1990, 2006 e 2013). O Fluminense, por sua vez, faturou o título uma única vez, em 2007.

O treinador corintiano Vítor Pereira ainda precisa tomar decisões sobre poupar ou não jogadores pensando na sequência, já que há um duelo com o Fortaleza, pelo Brasileirão, amanhã, três dias antes do primeiro jogo contra o Fluminense. Depois do embate no Rio de Janeiro, começa o período sem jogos no meio da semana até o dia da decisão em São Paulo.

No São Paulo, Rogério Ceni não sabe sabe quem vai colocar no lugar do experiente zagueiro Miranda, expulso em Belo Horizonte, no empate com o América-MG que garantiu a classificação da equipe.

O mais provável é que o também experiente Rafinha, lateral-direito de ofício, seja utilizado mais uma vez como zagueiro para que o sistema 5-5-2 seja mantido. Outra opção é colocar o jovem Luisão na vaga.