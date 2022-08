Baixas temperaturas devem seguir durante o fim de semana na região

Thainá Lana

Do Diário do Grande ABC



20/08/2022 | 09:14



A frente fria que derrubou ontem as temperaturas em todo País deve permanecer pelo menos até amanhã com mais intensidade. As cidades do Grande ABC registram hoje temperatura mínima de 7°C e há previsão de chuva desde o início da manhã até à noite.

No domingo, as chances de chuva diminuem, mas o tempo gelado segue e a máxima não deve passar de 11°C, enquanto e a sensação térmica pode chegar até os 5°C durante a madrugada.

A expectativa é que a temperatura volte a subir apenas na próxima quarta-feira (24), quando os termômetros atingirão mínimas de 14ºC e máximas de 21ºC.

As equipes da defesa civil das prefeituras da região emitiram alerta devido ao tempo frio, principalmente para população mais vulnerável, como idosos, criançase e pessoas em situação de rua, incluindo os animais.

Para levar acolhimento e proteção as pessoas que estão nas ruas, está em vigor nas cidades a Operação Inverno, onde equipes da assistência social realizam abordagens durante todo dia levando cobertores, agasalhos e convidado as pessoas em situação de rua para os abrigos municipais.

Em casos de emergências, as prefeituras orientam que a população ligue para o telefone da Defesa Civil (199) ou do SAMU (192) – os serviços funcionam 24 horas por dia.