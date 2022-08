Ex-BBB Antonela Avellaneda revela que vendia nudes exclusivos para Maradona

17/08/2022 | 10:10



Antonela Avellaneda foi um dos nomes de maior destaque do BBB4. Mas antes mesmo da fama conquistada no reality, ela já tinha um fã bastante especial. Diego Maradona costumava pagar a modelo argentina para ela posar nua com fantasias que ele escolhia.

As informações publicadas pelo Extra revelam que Antonela já fazia aquela graninha extra antes mesmo da explosão das plataformas de conteúdo adulto. Hoje em dia, já mais acostumada a trabalhar com a nudez, ela conta que posar para o craque foi que a colocou em contato com esse mundo.

Foi o meu primeiro trabalho com nudez. Na época, como não existia toda essa tecnologia dos celulares, as fotos aconteceram em um estúdio. Ele pagava as fotos para mim. Fazíamos toda semana, sempre comigo vestindo uma fantasia diferente. Foi antes mesmo do Concurso Felinas e do BBB.

A modelo contou também que era fotografada por um profissional escolhido por Maradona e nunca sentiu desconforto em expor o corpo ou pelas imposições feitas pelo jogador.

Sempre me senti à vontade com o meu corpo e achava o máximo o fato de os ensaios serem para o Maradona. Sempre amei ele! Tudo rolou com naturalidade. Tinha 20 anos e as fotos eram exclusivas para ele.

Antonela ainda revelou que dá os créditos de sua fama ao craque, isso porque ele sempre a incentivou a ser verdadeira e a correr atrás de seus sonhos. Ela disse que eles tinham conversas pelo telefone e que ficou bastante triste com a morte do jogador.