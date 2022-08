Em meio à crise, Simaria teria proibido a família de entrar no condomínio onde mora

17/08/2022 | 10:11



Simone e Simaria estão protagonizando uma série de desavenças e polêmicas que abalaram a carreira da dupla, que segue sem dividir os palcos e evitando se encontrar. No entanto, o jornal Metrópoles afirma que Simaria não estaria mantendo distância apenas da irmã, mas da família toda!

Fontes informaram que a cantora supostamente proibiu os familiares de entrarem na casa onde mora, localizada em um condomínio de luxo de São Paulo. E até a mãe, Mara Mendes, estaria vetada. As brigas públicas com a irmã teriam afetado o convívio com os demais parentes e ocasionado sérios problemas de relacionamento que a levaram a tomar a decisão drástica há cerca de 20 dias.

A dupla continua separada e sem realizar shows juntas desde que Simaria anunciou a pausa para cuidar da saúde. Enquanto isso, a sertaneja continua a fazer declarações misteriosas nas redes sociais e preocupar os fãs sobre o futuro da carreira ao lado da irmã.