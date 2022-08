Ana Paula Siebert revela que não sente ciúmes das ex-mulheres de Roberto Justus: Agradeço por elas terem existido

17/08/2022 | 09:11



Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, contou em suas redes sociais que não sente ciúmes das ex-mulheres do marido. O assunto foi abordado após ela abrir a famosa caixinha de perguntas nos Stories do Instagram. Segundo ela, o único sentimento é gratidão por elas terem existido na vida do amado.

Acredito que somos uma soma das nossas histórias. Vamos construindo nossa personalidade e nossos valores de acordo com as experiências que vivemos. As pessoas que passam pela nossa vida deixam um pouco de si, levam um pouco de nós, escreveu ela.

E, encerrou:

Portanto, agradeço por elas terem existido. Pois amo meu marido como ele é hoje, após tudo que ele viveu.

Vale pontuar que Justus já foi casado com Sasha Chrysman, Gisela Prochaska e Ticiane Pinheiro.

