Record TV é finalista do Emmy Internacional de Jornalismo com reportagem de André Tal sobre luta contra Parkinson

17/08/2022 | 09:10



A Record TV recebeu uma indicação ao Emmy Internacional de Jornalismo na última terça-feira, dia 16. A emissora é a única brasileira finalista na categoria Atualidades, na qual concorre com a matéria em que André Tal, repórter especial da emissora, revelou sua batalha contra o Mal de Parkinson e sua busca por um tratamento. A produção foi exibida em dezembro de 2021, no programa Domingo Espetacular.

- Muita gente com Parkinson me escreveu, as pessoas se sentiram representadas, viram em mim a sua própria história. De alguma forma foi, consequentemente, a uma quebra de silêncio para muitos, contou o repórter.

Na reportagem, André tornou público o diagnóstico que escondia havia quatro anos e mostrou sua busca pela cura. Atuando como repórter e paciente ao mesmo tempo, ele mostrou o passo a passo do tratamento que promete dar mais qualidade de vida aos pacientes que sofrem de Alzheimer, esclerose ou Parkinson.

- Recebi hoje a notícia do prêmio com uma alegria gigante. Só a indicação como finalista em um prêmio como esse já é uma vitória. A gente está sempre na televisão contando histórias dos outros e poder mostrar o outro lado, contar a minha própria história, é muito bom. E foi importante a Record ter dado esse espaço para eu poder falar sobre algo que me afligia há tantos anos.

O jornalista ainda ressaltou:

- Mais do que ter o trabalho reconhecido, o que me deixa feliz é mostrar que, apesar de um diagnóstico como esse, continuo fazendo coisas grandes, ao ponto de ser indicado para a final de um prêmio como o Emmy. Mesmo com Parkinson, eu a Record TV estamos disputando o prêmio com feras do jornalismo mundial. O diagnóstico não foi um sinal de que tudo acabou.