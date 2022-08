Noiva? Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, é flagrada com aliança de diamantes e desperta rumores

17/08/2022 | 09:10



Vocês estão ouvindo os sinos da igreja no mundo invertido ou será apenas uma fake news de Vecna? Millie Bobby Brown, a Eleven de Stranger Things, foi flagrada usando uma aliança de diamante durante passeio pelas ruas de Nova York, despertando rumores de um possível noivado.

De acordo com o jornal Daily Mail, a atriz esbanjou a joia ao lado do namorado, Jacob Hurley Bongiovi, filho do cantor Bon Jovi, mas, não quis falar sobre o assunto. O veículo ainda tentou entrar em contado com a assessoria dos dois, mas ninguém se pronunciou sobre o tema.

O casal está junto desde o início 2021 e oficializou o romance nas redes sociais em julho do ano passado, quando Millie compartilhou cliques dando um beijo no rapaz. Desde então, os pombinhos não escondem a paixão e vivem sendo vistos agarradinhos em premières, dates e até no show de Harry Styles.