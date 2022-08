Após furto, loja de motos fará mudanças na segurança

Lorena S Ávila

Do Diário do Grande ABC



17/08/2022 | 09:04



Após 11 assaltantes invadirem uma concessionária de motos da Yamaha, no centro de São Bernardo, e furtarem de cinco motos, sete capacetes e uma jaqueta, a empresa fará alterações no sistema de segurança para reforçar a vigilância e evitar novos crimes.

Haverá um reforço nas fechaduras, com mais trancas, e um sistema tecnológico será implementado. As chaves não ficarão mais na ignição. O local já possui câmeras de segurança internas, cujas imagens estão com a polícia - na tentativa de auxiliar as investigações.

Os veículos furtados ficavam expostos no salão com chave na ignição, abastecidos com quase um litro de gasolina, apurou o Diário, o que foi justificado como um procedimento padrão, já que as motos precisam ser testadas antes de serem entregues para os clientes.

Segundo informações do gerente, dias antes do assalto, alguns jovens suspeitos teriam visitado a loja e pedido para subirem nos veículos. Eles tiraram fotos e fizeram perguntas sobre o funcionamento das motos.

Das cinco motos, duas já estavam vendidas. Após balanço, o prejuízo avaliado é de R$ 120 mil, mas a concessionária tem seguro. Portanto, o valor será restituído.

AÇÃO DOS LADRÕES

Vídeo publicado pelo Diário nas redes sociais mostra o momento da ação criminosa envolvendo os 11 ladrões. Eles quebraram as correntes da concessionária de e realizaram furto.

Dois veículos foram abandonados. Um na entrada da loja e outro em uma rua próxima. O caso foi registrado no 1° DP (Distrito Policial) de São Bernardo e está sendo investigado. A polícia suspeita que as motos foram para desmanche.