Patinadora vence prova em Minas Gerais

“Quando estou patinando eu esqueço de todos os problemas. Eu não tenho tristeza, não tenho raiva, não tenho nada e tudo fica para trás. Parece que quando eu volto para resolver as questões está tudo mais leve, a minha mente está mais tranquila”. Foi assim que Mariana de Moura, 29 anos, moradora de Santo André, definiu a patinação. No domingo ela foi campeã do Let''''s Roller & Run BH, em Belo Horizonte, competição em que percorreu 10 quilômetros.

Mari é patinadora da categoria street e influenciadora da modalidade nas redes sociais. Tem 15 mil seguidores no Instagram e 167 mil no TikTok.

Em 2018 ela foi ‘apresentada’ ao esporte por amigos. Mas não começou sozinha, arrastou o marido, Tiago Silva, para a patinação. “Estamos juntos há 12 anos e começamos a patinar juntos. Comprei dois pares de patins, dois kits de proteção, duas meias e lá fomos nós patinar juntos. Um foi motivando o outro, esse apoio foi essencial para continuarmos. A nossa missão na patinação é motivar e influenciar as pessoas a ingressarem na modalidade, mostrando que todos podem participar. Se a gente conseguiu, qualquer pessoa consegue”, disse Mari.

Após a conquista na capital mineira, a atleta faz um balanço positivo de sua trajetória. “Olhando para trás e vendo a minha história em quatro anos e meio de patinação, eu consigo ver o quanto eu já consegui me superar, o quanto eu já venci obstáculos, e era uma coisa que eu achava impossível, Eu já me considerava vitoriosa só de terminar uma prova, eu não esperava que ia pegar o primeiro lugar, e quando eu descobri que ganhei passou um filme na cabeça. Comecei a lembrar dos meus primeiros passos, como foi difícil, o quanto foi doloroso. Eu não quero parar por aqui, eu nunca me imaginei nesta posição, mas como estou aqui eu quero continuar e melhorar a cada dia”, afirma.

Mari, em parceria com a amiga Cris Garcia, de Goiânia, administra o grupo Trick Girls BR. Projeto voltado à motivação de patinadoras street do Brasil.