Fora de casa, Água Santa tenta recuperação contra Oeste

Oeste e Água Santa se enfrentam hoje, às 19h, na Arena Barueri. O jogo é válido pela sétima rodada da Copa Paulista. O Oeste buscam se aproximar do líder São Caetano, enquanto o Netuno, em penúltimo, tenta subir na classificação.

A equipe do Grande ABC vem de um empate por 1 a 1 com a Portuguesa, já o Oeste tenta se recuperar da derrota sofrida para o São Caetano, que fez a equipe perder a liderança e cair para a terceira colocação. Em caso de vitória, o Água Santa ultrapassa os donos da casa e fica cada vez mais próximo dos líderes.

O técnico Thiago Carpini enxerga evolução da equipe na competição. “A projeção é trabalhar em cima de uma vitória. O favorito é o Oeste, que tem mais pontos na competição, joga dentro de casa e é uma equipe muito difícil. Agora nos 90 minutos precisamos ter a melhor organização, a melhor entrega e a melhor competitividade. Vamos trabalhar para buscar a vitória como em todos os jogos, seja dentro ou fora de casa”, afirma o comandante do Água Santa.

O time do Oeste começou com a semana com uma notícia triste, um dos seus melhores atacante, Wérik Popó, foi transferido para o Red Bull Bragantino, para dar sequência no Brasileirão.

O zagueiro Diego Jussani falou da semana de preparação para o jogo contra o Água Santa e que os jogadores devem esquecer a derrota que sofreou contra o Azulão. “Deixando de lado o jogo contra o São Caetano, um resultado adverso que não queríamos, sabemos que a próxima partida é sempre a mais importante. Mas essa é essencial para que a gente possa dar uma sequência, dentro da nossa casa, nós temos que fazer o fator casa ser um mando muito forte” disse o zagueiro.