Pan descarta falência, fala em recuperação e abertura de 500 vagas

Beatriz Mirelle

Especial para o DIário



17/08/2022 | 08:40



A Pan (Produtos Alimentícios Nacionais), empresa de São Caetano, planeja criar 500 vagas de emprego caso seu o plano de recuperação judicial prospere. Na segunda-feira, o Ministério Público do Estado de São Paulo solicitou que a Justiça decrete falência da empresa.

A companhia alega que se encontra em stay period, período de 180 dias concedidos para possibilitar a reestruturação e adequação do processo de recuperação. Também diz que está funcionando e possui 80 funcionários atuando. A reportagem do Diário esteve no local e encontrou os portões fechados.

Em entrevista exclusiva ao Diário, o advogado Alvadir Fachin, que está à frente do processo de recuperação judicial da Pan, afirmou que a companhia tem plena capacidade de preservação tanto da empresa quanto dos empregos. “Confiamos na homologação dessa recuperação, no aporte de capital, na abertura de vagas de emprego e na recontratação de funcionários. Depois de homologado, nosso projeto é criar em um ano 500 novas vagas, no mínimo”, explica Fachin.

O stay period foi acordado em 1º de agosto, antes do pedido de decretação de falência. A empresa soma R$ 119 milhões de dívida tributária.

“Estamos na segunda fase da recuperação, que é o pedido de um novo plano de pagamentos, justamente para atender a preservação de funcionários e renda da empresa, que tem mais de 80 anos. Faremos uma nova assembleia geral de credores. Temos empresas e fundos que se predispõem a aplicar valores consideráveis na Pan por causa da força da marca. Valemos mais de R$ 800 milhões. Oferecemos metade do prédio para transação de pagamento dessas dívidas. Até o momento, não conseguimos êxito nessa formalizar”, disse Fachin.

Em relação à solicitação de decreto de falência, o advogado informa que houve o requerimento do promotor para “convolação da recuperação judicial em falência”. Ou seja, foi solicitado que o processo passe de um estado civil para outro.

De acordo com Fachin, a pandemia e isolamento físico durante a pandemia de Covid devem ser considerados durante a medida, que será analisada pelo juiz.

INSTALAÇÕES

Apesar do número reduzido de funcionários, Fachin indica que a produção está funcionando. A Pan aguarda a destinação do prédio, justificando, assim, a falta de reformas na instalação. “As benfeitorias que precisam ser feitas não foram realizadas porque se o Estado ficar com o prédio, ele pode ser entregue para (ser sede de) uma secretária de saúde ou da educação. Claro que isso vai passar por uma adaptação, mas, neste momento, os consertos seriam um gasto desnecessário”, cita.

O advogado informa que um dos pontos fixados no processo foi o fechamento dos pontos de venda. A decisão é “para concentrar (as atividades) na produção e reduzir despesas. Depois de sanados todos os problemas, as lojas serão reabertas”. No momento, o foco da companhia é a recuperação.