Rodrigo Garcia projeta criação de departamento de defesa da mulher

Da Redação



17/08/2022 | 08:39



Em seu primeiro dia de campanha, o governador Rodrigo Garcia (PSDB), que disputa a reeleição, afirmou que entre os projetos na área de segurança que pretende implementar estão a criação do Departamento de Defesa da Mulher, similar ao DEIC (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e ao Denarc (Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Tráfico), e a instalação de câmeras do sistema detecta nas viaturas das polícias Civil e Militar.

“Nós queremos o Detecta Móvel, que é um sistema inteligente que agora vai estar dentro de cada carro da polícia de São Paulo, e vamos criar o Departamento de Defesa da Mulher, equivalente ao DEIC e ao Denarc, para organizar ainda mais nossas DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher), para organizar ainda mais nosso SOS Mulher e as DDMS Online”, disse Rodrigo Garcia, em seu primeiro dia de campanha eleitoral, no centro histórico da capital.

“Vamos oferecer toda proteção à mulher de São Paulo. Temos várias propostas que estão dentro do nosso Plano de Governo. São Paulo é o estado mais seguro do Brasil, mas vamos continuar avançando para proteger nossos homens e mulheres”, completou Rodrigo Garcia.

CAMINHADA

O tucano iniciou a campanha com uma caminhada realizada no centro histórico da Capital, no início da tarde de ontem. “Essa caminhada ao lado dos nossos candidatos nos ajudar a levar essa mensagem de um futuro melhor para São Paulo, que é um estado que entrega política pública, que tem muito orgulho de tudo o que foi feito até aqui, mas que ainda tem muitas desigualdades sociais para serem enfrentadas. Estamos aqui para ajudar quem precisa e para dar oportunidade a quem procura”, disse o governador.