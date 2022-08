Gabriel Campagnoli foi visto na sala de Admir

Artur ROdrigues





17/08/2022



O ex-funcionário do gabinete do prefeitto cassado de Rio Grande da Serra Claudinho da Geladeira (PSDB), Walter Lourenço Júnior, revelou ontem em depoimento à CEI (Comissão especial de Inquérito) do pix, que chegou a ver o ex-chefe de assessoria do Legislativo Gabriel Campagnoli deixando a sala do então secretário de governo Admir Ferro.

De acordo com Walter, Gabriel era responsável por levar à Prefeitura os requerimetos de informação elaborados pelos vereadores. Ele os entregava para os ex-secretários executivos de Política e Promoção Social Gilvan Mendonça (PDT) e Adriano Pereira, e, em tese, não teria motivos para manter contato com Admir.

Gabriel e Admir são os pivôs da investigação da CEI, que está apurando possíveis pagamentos feitos pelo ex-secretário ao ex-funcionário da Câmara. Campagnoli já fez uma delação no Ministério Público confessando ter recebido R$ 4.000 mensais de Admir Ferro para manter a narrativa de que os requerimentos de informação dos parlamentares foram protocolados incorretamente.

Walter foi o terceiro depoente da Comissão, que já ouviu o suplente de vereador Waine Arcanjo e o empresário Eduardo de Jesus. Os depoimentos de Gabriel e Admir estão marcados para o próximo dia 26, assim como o de Claudinho da Geladeira. Os pais de Gabriel, Cláudio Campagnoli e Ataisa Afonso Campagnolli, também irão depor.

Ainda ontem, o bloco aprovou a convocação de Gilvan e Adriano para apurar a situação dos requerimentos não respondidos pelo ex-prefeito. Gilvan pediu exoneração no segundo semestre de 2021, quando o PDT rompeu com o governo, sendo substituído por Adriano. Este último, por outro lado, permaneceu no gabinete até a cassação de Claudinho.

HOTEL

A comissão também irá pedir os comprovantes da hospedagem de Gabriel Campagnoli no Hotel Floresta, na Zona Sul de São Paulo. O bloco acredita que a hospedagem pode ter feito parte do esquema de propina entre os ex-funcionários, já que Admir questiona Gabriel, por áudio, sobre pagamentos ao hotel.