Fusão entre Brasil e México, participantes do MasterChef tiveram que usar ingrediente inédito para fugir da eliminação

17/08/2022 | 02:10



Em direção a reta final, hoje, no MasteChef 2022, foi dia de conhecer os quatro finalistas do programa.

E o episodio já começou com surpresas, Ana Paula Padrão entregou uma urna para os participantes, onde cada um deles foi sorteado com uma país. Melina pegou Colômbia, Rafael Índia, Fernanda Nova Guiné, Renato Indonésia e Lays Guatemala.

Por um momento, os participantes acharam que iam preparar pratos correspondentes aos países sorteados, porém, a supressa veio de um ingrediente em comum com todos eles, o café! Cada um deles teve que cozinhar um prato em harmonia com a tradicional bebida, seja pela semelhança ou contraste.

Um especialista em café explicou sobre a bebida de cada região, e os participantes tiveram um norte para saber o que cozinhar, já que na prova de hoje eles tiveram a liberdade de escolher o prato, os ingredientes, e finalizar tudo em uma hora.

A prova foi bem acirrada, além da dificuldade de harmonizar o prato com o café, o mezanino só teve lugar para um participante.

E Renato garantiu a vaga no top quatro, com um prato feito com carne de Javali e foi o único participante da noite que não precisou participar da prova de eliminação

Melina e Rafael, que tiveram os piores desempenhos no desafio, foram penalizados com uma desvantagem para a prova de eliminação e perderam cinco minutos para fazer seu prato. Eita, no MasterChef, cada minuto conta.

Prova de eliminação

A prova de eliminação foi em ritmo de musica típica mexicana! Os participante tiveram que fazer uma fusão entre comidas mexicana e brasileira. Para ajudar a todos a entender a dinâmica, o casal de chefs Luana Sabino e Eduardo Nava Ortiz foram convidado para falar sobre a culinária mexicana feita no Brasil.

O Mole, receita típica mexicana, foi apresentado para os participantes e se tornou um item obrigatório no prato de todos, que tiveram uma hora para completar a receita.

O casal de chefs convidados, como é de costume, elegeu o participante que melhor se saiu na prova, e eles escolheram Rafael, que surpreendeu com uma receita com Mole empanado. Parece que o jogo virou para ele.

Mas, por outro lado, a participante que se despediu do MasterChef 2022 foi Melina, que fez o prato que mais se distanciou da proposta mexicana da noite.

A cada semana o prêmio fica mais próximo, e aí, quem você acha que vai levar o título de MasterChef?