Bomba caseira é atirada no CT do Ceará, assusta o elenco e paralisa as atividades

16/08/2022 | 20:07



A crise bateu à porta do Ceará após queda nas quartas de final da Copa Sul-Americana diante do São Paulo, nos pênaltis, e a derrota no clássico contra o Fortaleza, da pior maneira possível. Nesta terça-feira, na reapresentação do elenco no CT de Porangabuçu, uma bomba caseira foi atirada durante o treino e a explosão assustou jogadores, comissão técnica e alguns familiares presentes no local.

A atividade que estava no começo, acabou suspensa por alguns minutos, com os jogadores deixando o gramado às pressas, com medo que o ato de violência fosse maior. A bomba explodiu no estacionamento do CT.

A Polícia Militar do Ceará acabou acionada para garantir a segurança dos integrantes do elenco cearense e dos demais presentes no local. Mas o autor da barbárie ainda não foi identificado.

O clube repudiou a ação e prometeu ação dura para descobrir quem cometeu tal atentado ao grupo, que se prepara para visita ao Red Bull Bragantino pelo Brasileirão, no fim de semana.

" O Ceará Sporting Club informa que na tarde desta terça-feira (16), durante o treino de reapresentação, um artefato caseiro foi arremessado do lado de fora para dentro da sede do clube", revelou o clube, prometendo não se omitir na busca pelo responsável.

"Repudiamos o ato criminoso, informamos que ninguém foi atingido e nenhum dano material foi ocasionado. Informamos também que o clube trabalha para descobrir os culpados. O CT de Porangabuçu conta com reforço na segurança e policiamento ostensivo."