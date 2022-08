Caminhão bate em muro e paralisa trânsito em Mauá

Lorena S. Ávila

16/08/2022 | 19:32



Um motorista de aplicativo, que conduzia um HB-20, colidiu com a roda dianteira de um caminhão da empresa GTI-LOG, na Rua Giovanni Battista Pirelli, em Mauá, na tarde desta terça-feira (16).

O condutor do caminhão perdeu o controle e colidiu com um muro de um condomínio residencial, ao lado do completo de hotéis Go Inn. O homem que dirigia o carro é de Osasco. Não há informações se foi registrado boletim de ocorrência. Procurada, a prefeitura de Mauá não se pronunciou.