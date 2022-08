Startup contrata para comer e beber de graça, além de receber R$ 2 mil por isso

Da Redação

Do 33Giga



16/08/2022 | 17:55



A Wine Locals, plataforma de experiências de vinhos, promove o concurso cultural Melhor job do mundo – para quem ama vinhos!. A ação irá escolher três pessoas para vivenciar experiências com vinhos em bares, restaurantes, lojas e wine bars na cidade de São Paulo.

Os vencedores irão visitar 15 locais pré-definidos pela Wine Locals e ainda embolsar a quantia em dinheiro de R$ 2.000. Em troca, os escolhidos terão que produzir material sobre cada um dos locais visitados. O conteúdo fará parte do Guia de Experiências Wine Locals – em https://guiawinelocals.com.

“Nosso objetivo com esse concurso é encontrar novos Wine Locals, que vivam o mundo do vinho em suas cidades, seja num bar, num restaurante ou até mesmo em casa. E o mais interessante é que existe chance real dos vencedores serem efetivados para o time da Wine Locals. É um concurso cultural que pode render um novo job”, explica Ariela Bento, gerente de conteúdo da Wine Locals e responsável pela seleção dos inscritos.

Para participar do concurso cultural Melhor job do mundo – para quem ama vinhos!, é necessário que o interessado poste um conteúdo em seu perfil do Instagram contando uma experiência marcante com vinhos. O material pode ser produzido em formato de reels ou carrossel. As três histórias mais envolventes serão selecionadas.

“Temos mapeado o enoturismo em todo o Brasil. Começamos pelo Rio Grande do Sul e hoje avançamos para outros estados como SC, PR e SP, além do Uruguai. A Wine Locals é referência em enoturismo no Brasil pois vivemos isso diariamente ajudando as pessoas a se conectarem com experiências em vinícolas.”, esclarece Diego Fabris, CEO da Wine Locals.

No site https://melhorjob.guiawinelocals.com, o participante encontra todos os termos do regulamento e também o formulário de cadastro, que valida a participação. A inscrição e postagem do material podem ser feitas até o dia 21 de agosto. Os vencedores serão divulgados no dia 29 de agosto.

