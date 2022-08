Jeep Healthy Cabin: Renegade estreia cabine que filtra impurezas do ar

Da Redação

Do 33Giga



16/08/2022 | 17:55



A linha Renegade 2023 ganha dose extra de proteção. O modelo agora tem a Jeep Healthy Cabin, tecnologia que remove partículas com impurezas do ar e as elimina em até 83%. Ele é o primeiro Jeep a ser equipado com filtro na cabine em N95+ bio.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

O filtro de ar N95+Bio na cabine remove mais partículas com impurezas do ar e mantém a performance HVAC (Heating, Ventilating and Air Conditioning) – as funções primordiais do sistema de climatização.

A Jeep Healthy Cabin é uma tecnologia global com o foco de desinfecção da cabine, já que atua com um filtro de ar construído em N95, o já conhecido material utilizado em máscaras de proteção e que ficou mais popular durante a pandemia.

A linha 2023 seguirá sendo oferecida em quatro versões, cada uma com uma lista de equipamentos de segurança e conforto. De série, todos os modelos recebem o Jeep Healthy Cabin e seguem com o motor T270 de até 185 cv.

Além da Jeep Healthy Cabin, mantêm o assistente de partida em rampa, sistema multimídia com integração Android Auto e Apple CarPlay sem fio, faróis em LED, frenagem autônoma de emergência, alerta de manutenção de faixa, detector de fadiga e seis airbags. E ao longo das versões, o quadro de instrumentos de 7”, carregador wireless, ar-condicionado de duas zonas, rodas de até 19”, entre outros itens de tecnologia e segurança.

As versões Sport e Longitude têm câmbio automático de seis marchas e transmissão 4×2 com Traction Control+. A versão S oferece tração 4×4 e câmbio automático de nove marchas e seletor de terreno com quatro modos de condução. Por fim, a Trailhawk completa o catálogo com a melhor capacidade fora-de-estrada do segmento, assegurada pelo selo Trail Rated, com tração 4×4, câmbio de nove marchas e seletor de terreno com cinco configurações.

Confira abaixo os preços sugeridos para toda a linha 2023 do Jeep Renegade

A linha 2023 do Jeep Renegade

Brasil (exceto estados de SP e PB):

RENEGADE SPORT T270 4X2 Flex – R$ 128.971

RENEGADE LONGITUDE T270 4X2 Flex – R$ 144.435

RENEGADE SÉRIE S T270 4X4 Flex – R$ 167.768

RENEGADE SÉRIE S T270 4X4 TETO Flex – R$ 176.012

RENEGADE TRAILHAWK T270 4X4 Flex – R$ 167.771

Estado de São Paulo:

RENEGADE SPORT T270 4X2 Flex – R$ 132.217

RENEGADE LONGITUDE T270 4X2 Flex – R$ 148.159

RENEGADE SÉRIE S T270 4X4 Flex – R$ 171.995

RENEGADE SÉRIE S T270 4X4 TETO Flex – R$ 180.453

RENEGADE TRAILHAWK T270 4X4 Flex – R$ 172.001

Estado da Paraíba: