Assalto em distribuidora que atende Magazine Luiza foi planejado em detalhes, revelam autoridades

Lorena S. Ávila

Do Diário do Grande ABC



16/08/2022 | 17:46



A transportadora Fita Azul Transporte e Logísticas Eireli, que presta serviço para a varejista Magazine Luiza, foi assaltada na madrugada desta terça-feira (16), no Rudge Ramos, em São Bernardo, por uma organização criminosa composta ao menos por doze indivíduos. Televisores, geladeiras, celulares e outros eletrodomésticos foram levados. A ação envolveu dois caminhões, armamento pesado e equipamentos, a quadrilha ainda teria usado luvas e subtraído todos os vídeos das câmeras de segurança do local.

De acordo com informações da polícia, o roubo foi minuciosamente planejado, uma vez que os bandidos tinham todas as informações sobre o funcionamento da empresa, bem como sobre o quadro de funcionários que estariam trabalhando naquele turno, horários de entrada e saída. Além de conhecimento sobre todo o perímetro aonde iria atuar externa e internamente.

Conforme relatado pelas vítimas, por volta das 23h30 da noite, de segunda-feira (15), um caminhão parou em frente a transportadora; o vigilante foi até o portão para solicitar a remoção do veículo, momento esse que foi rendido por cinco ladrões que adentraram as imediações da empresa. Eles estavam portando revólver calibre 38, pistola calibre 380 e espingarda calibre 12 e usaram de violência para render dois motoristas e mais um auxiliar que estavam em horário de janta; todos tiveram os pulsos amarrados com abraçadeiras de ‘nylon’ e foram trancados dentro de uma sala de descanso.

Ao terem acesso ao galpão onde se encontravam as mercadorias da loja, os bandidos obrigaram o vigilante, sob ameaça, a ajudar com o abastecimento do caminhão. Após alguns minutos carregando as mercadorias, o vigia foi levado para sua sala novamente, para não levantar suspeita, um dos bandidos o acompanhou. Chegando na guarita, o homem notou uma viatura da polícia do outro lado da rua e, a fim de chamar atenção, apagou e acendeu a luz da sala, atitude essa percebida pelo bandido, que teria desferido golpes no homem e o ameaçado.

No intervalo de uma hora, outro caminhão chegou na transportadora, com mais sete criminosos, que fizeram um novo abastecimento de mercadorias. Concluída a ação, os suspeitos ainda pegaram pertences das vítimas dentre carteiras, relógios, dinheiro, celulares e até um carro, que estava estacionado na parte interna e pertencia a um dos colaboradores. Os indivíduos não estavam disfarçados e antes de deixarem a cena do crime, retiraram o disco rígido das câmeras de segurança.

Posteriormente, as vítimas conseguiram se soltar e acionaram a Polícia Militar. Após registro do boletim de ocorrência, constatou-se que o carro furtado durante ação foi incendiado em região de mata fechada no bairro Batistini, próximo à rodovia dos Imigrantes. Até agora a polícia não conseguiu identificar os participantes, porém, investigações preliminares não descartam a hipótese de envolvimento interno.

Uma perícia foi solicitada no local, bem como no carro roubado. Câmeras de vigilância das rodovias serão analisadas e o IMEI dos aparelhos celulares também foram solicitados para andamento da investigação, em curso no 2°DP (Distrito Policial) de São Bernardo. A transportadora não teve maiores prejuízos, pois, estava assegurada.