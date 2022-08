Faltas em consultas marcadas geram custo de cerca de R$ 500 mil por mês em Santo André

Da Redação



16/08/2022 | 16:01



Praticamente três a cada dez moradores de Santo André faltaram às consultas agendadas na rede municipal de saúde durante o mês de julho. De acordo com dados da Atenção Básica, do ambulatório do CHM (Centro Hospitalar Municipal) e dos centros médicos de especialidades Joaquim Távora e Xavier de Toledo, no mês passado foram ofertadas 71.099 consultas e registradas 18.547 faltas, equivalente a 26% do total. A estimativa da Secretaria de Saúde é que o absenteísmo tenha custado cerca de R$ 500 mil no período.

Especialidades como oftalmologia, dermatologia, nutrologia, ortopedia, neurologia adulto, cardiologia adulto e infantil, além de endócrino adulto foram as que mais tiveram faltas registradas durante o mês de julho. O absenteísmo na nutrologia chegou a 50%, enquanto que na ortopedia e cardiologia a ausência foi de cerca de 35%.

"Perder apenas uma consulta em nossa rede de centros de especialidades, não permitindo que outro usuário do SUS tenha essa oportunidade já é um absurdo. Agora imagine mais de 18 mil consultas perdidas só no mês passado. Quanto prejuízo para nossa população que tanto precisa de nossos ortopedistas, oftalmologistas, neurologistas, entre outros”, lamenta o secretário de Saúde, José Police Neto.

“A perda é em dobro, pois o paciente faltoso não recebe as orientações e o tratamento necessário e ainda impede que outro paciente receba por faltar sem comunicar a tempo de substituição na agenda de nossos profissionais médicos. Temos que zerar o absenteísmo imediatamente para garantir promoção de saúde de qualidade em nossa cidade”, afirma o secretário de Saúde.

De forma geral, as unidades de saúde que oferecem consultas agendadas realizam busca ativa, como ligações para os munícipes dias antes do atendimento para confirmar a presença. As equipes também trabalham com materiais informativos para conscientizar a população da importância de desmarcar as consultas com a maior antecedência possível no caso de não poder comparecer no dia e hora agendados. Os centros de saúde também atualizam com frequência os cadastros dos munícipes.