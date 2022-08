Sánchez sente lesão na coxa e pode ser desfalque do Santos contra o São Paulo

16/08/2022 | 16:00



O meia Carlos Sánchez virou problema de última hora para o técnico Lisca. Um exame constatou lesão no músculo posterior da coxa esquerda e o atleta já iniciou tratamento. Como o jogador não tem previsão de retorno, é grande a possibilidade de ele desfalcar o time no clássico do final de semana contra o São Paulo.

O jogador vinha sendo peça importante no esquema do treinador santista. Ele já vinha sentindo um incômodo no local na partida contra o América-MG no último domingo e foi substituído no início da etapa final em Belo Horizonte.

Lisca vai aproveitar os trabalhos da semana para definir o seu substituto caso o uruguaio realmente não reúna condições. Gabriel Carabajal e Luan são os candidatos para entrar no meio-campo. Caso a opção seja Camacho, Vinícius Zanocelo deverá atuar mais avançado.

Gabriel Carabajal, contratado junto ao Argentinos Juniors, vinha atuando com regularidade na Argentina, mas ainda não teve a documentação regularizada. A diretoria espera que o nome do atleta esteja no BID (Boletim Informativo Diário) até sexta-feira.

Já o atacante Soteldo, principal contratação do Santos nesta janela de transferências, está liberado para reforçar o time para o confronto com o São Paulo. O nome do jogador já está no BID e Lisca estuda a melhor posição para escalar o atleta venezuelano. A tendência é que ele entre na vaga de Lucas Braga para atuar pelo lado esquerdo do ataque.