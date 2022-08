Ana Maria Braga teria negado liberar uso comercial do Mais Você para Paola Carosella

16/08/2022 | 14:11



Ao que tudo indica, Ana Maria Braga não pretende abandonar o comando do Mais Você tão cedo! A apresentadora veterana dá bom dia aos amantes do programa há quase 23 anos, com a primeira exibição tendo acontecido em 18 de outubro de 1999 - e segundo informações do jornalista Alessandro Lo-Bianco, ela não está disposta a entregar tudo de bom grado.

Durante o programa A Tarde É Sua, o repórter revelou que ouviu de fontes da direção de contratos da TV Globo que a loira não aceitou liberar o uso comercial do Mais Você para outra apresentadora caso seja substituída. Além disso, ela teria se antecipado aos planos da emissora e informado à cúpula que realmente não abrirá mão. Isso ocorre após surgirem boatos de que a empresa de Roberto Marinho teria apontado Paola Carosella como uma possível sucessora para a atração matinal.

Ao longo de mais de duas décadas à frente do Mais Você, Ana Maria Braga protagonizou momentos icônicos e recebeu inúmeros convidados ilustres sem falhar em animar as manhãs dos telespectadores.