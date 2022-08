Patrícia Poeta é criticada na web após mudança de humor repentina durante Encontro

16/08/2022 | 14:10



Patrícia Poeta mais uma vez virou assunto nas redes sociais após uma situação no Encontro, programa exibido na Rede Globo, na manhã desta terça-feira, dia 16.

Tudo começou após a apresentadora passar a fala para seu companheiro de palco, Manoel Soares. Assim que passou a matéria para o apresentador, Patrícia saiu do meio da plateia e ficou com a expressão mais séria enquanto caminhava para outro canto.

Rapidamente a situação virou assunto entre os internautas e muitos chegaram a criticar Patrícia:

Ela que trata os outros mal e a empatia tem que ser para ela e não com quem é tratado mal, escreveu um.

Imagina se tivesse matéria com todas as vezes que a Patrícia é antipática como teve com os erros da Maju?, questionou um segundo.

É tanta crítica que ela leva e energia negativa que ela mesma não tá aguentando, escreveu um terceiro.

E aí, o que vocês acharam?