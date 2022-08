Karl Urban posta foto anunciando o início da quarta temporada de 'The Boys'

16/08/2022 | 13:31



O ator Karl Urban compartilhou nesta segunda-feira, 15, uma foto ao lado de seu colega de elenco, o ator Jack Quaid, anunciando o início das gravações para a quarta temporada da série "The Boys". No Instagram, o anúncio foi feito para mostrar que os trabalhos já começaram.

Na legenda da postagem, o astro escreveu: "comece da forma como pretende continuar", frase do pastor Batista inglês Charles Haddon Spurgeon, figura influente no protestantismo atual. O provérbio se tornou algo como um ditado popular da língua inglesa. Karl Urban continua a frase anunciando a nova temporada: "Quarta temporada. Vamos nessa!"

"The Boys" é uma produção da Amazon Prime Video, produzida por Eric Kripke, que adapta as histórias em quadrinhos de Garth Ennis. A trama é desenvolvida em um mundo com super-heróis que traz uma ótica irônica e ácida dos personagens. O enredo trata os protagonistas como celebridades egocêntricas, com um viés irônico que beira uma paródia sombria.

A quarta temporada, embora confirmada, ainda não tem data de estreia. O Amazon Prime vídeo também está trabalhando numa série derivada de "The Boys" intitulada "Gen V". Todas as temporadas da trama produzida por Eric Kripke estão disponíveis no streaming.