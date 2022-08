Ícaro Silva senta ao lado de ex-BBBs no Criança Esperança e web relembra falas polêmicas do artista

16/08/2022 | 13:11



Que climão! O Criança Esperança 2022, exibido na noite da última segunda-feira, dia 15, foi um sucesso e reuniu diversos artistas como, Dira Paes, Junior Lima, Ludmilla, Gloria Groove, entre outros grandes nomes.

Entre as pessoas presentes na atração, estava o ator Ícaro Silva, que ficou no mesão do Criança Esperança, atendendo ligações. Porém, um fato chamou a atenção da web. Ao lado dele, foram colocados os ex-BBBs Jade Picon e Paulo André. Para quem não se lembra, Ícaro criticou fortemente o Big Brother Brasil no inicio deste ano e chegou a chamar o reality de entretenimento medíocre. Eita!

E a situação não acabou por aqui. Ainda, Ícaro Silva chegou a ser entrevistado por Tadeu Schmidt, apresentador da edição deste ano do BBB.

No Twitter, muitas pessoas comentaram sobre o fato e ironizaram as falas do ator:

ícaro silva conversa com apresentador de um programa de entretenimento medíocre.

E o Tadeu que teve que bater bola com Icaro Silva que chamou o programa que ele apresenta de entretenimento medíocre, postou outro internauta