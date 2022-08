Melody se pronuncia sobre ausência nas apresentações de Pipoco com Ana Castela

16/08/2022 | 13:11



Sem brigas! O questionamento dos fãs sobre sua ausência nas apresentações da música Pipoco não passou despercebido por Melody. A cantora decidiu esclarecer tudo na última segunda-feira, dia 15.

Através dos Stories a adolescente explicou o porque de não acompanhar Ana Castela em todos os programas para performar a canção que gravaram juntas. Vale lembrar que a boiadeira estava presente no TVZ, Criança Esperança e Domingão com Huck sem a parceira, o que já tinha levantando questionamento nos fãs de ambas.

Mas a ausência de Melody não é uma escolha delas. Na verdade a cantora de 15 anos de idade foi convidada para todos os programas, porém precisa de uma autorização assinada por um juiz para poder participar, e não conseguiu o documento a tempo de nenhuma das gravações.

- Seria muito legal fazer o feat de novo com a Ana Castela lá, cantando com ela ao vivo. Porém, geralmente os programas de televisão chamam muito em cima da hora. E para ir nesses programas, eu preciso de um alvará específico, o juiz tem que assinar e sempre demora para assinar. Não dá tempo de ter esse alvará antes do programa, então por isso que eu não fui.

A funkeira ainda disse que apesar do feat, todos os participantes, ela, Ana Castela e o DJ Chris no Beat, tem carreiras solos e separadas. Mas que está muito feliz em ver os amigos conquistando seu próprio espaço na indústria musical.