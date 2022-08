Deu o que falar! Belo e famosos reagem a exercício de flexibilidade de Gracyanne Barbosa: Alongamento em nível hard

16/08/2022 | 13:10



Gracyanne Barbosa mais uma vez deu o que falar nas redes sociais! Nos últimos dias, a amada do cantor Belo postou um vídeo em sua conta oficial do Instagram e surpreendeu com um dos seus exercícios de flexibilidade. Na gravação, a musa surgiu em uma posição bem diferente, de cabeça para baixo e recebendo ajuda de uma profissional.

É tesouro na terra. Brincadeiras a parte , isso faz parte do treino de Flex com Celina Leon, gratidão por me ajudar a evoluir, escreveu na legenda.

Nos comentários, diversos famosos reagiram ao exercício e a flexibilidade da musa:

Manaaaaa, escreveu Pabllo Vittar.

Tudooooooo, disparou Jojo Todynho.

Socorro amiga, comentou Gabi Martins.

A flexibilidade de milhões, alongamento em nível hard, escreveu uma internauta.

O cantor Belo também se pronunciou sobre o vídeo da amada e brincou:

Eu não olho pro lado não !! É prejuízo rs eu te amo tudão.