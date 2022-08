Maria Beltrão explica sumiço no Criança Esperança após web ficar confusa

16/08/2022 | 13:10



A programação do Criança Esperança reuniu muitos nomes fortes da televisão brasileira para ajudar nas doações a entidades que prestam assistência às crianças no Brasil. E Maria Beltrão também foi convidada para chamar a atenção do público para o programa.

Mas o que deixou as internet bem confusa foi que a apresentadora de 50 anos de idade só estava presente durante o esquenta do Criança Esperança e não participou do ao vivo. Ela apareceu na propaganda durante o intervalo de Pantanal, convidando o público para assistir as apresentações que aconteceriam na noite da última segunda-feira, dia 15.

Ao lado de Tadeu Schmidt, Maria Beltrão apareceu colocando ordem na pequena bagunça que estava acontecendo no palco. E quando as apresentações começaram, apenas Marcos Mion, Paulo Vieira, Tadeu Schmidt e Taís Araújo apareceram como apresentadores especiais. O ocorrido deixou os internautas bem confusos se perguntando onde Maria estava.

Mas tudo foi explicado pela própria apresentadora do É De Casa. Nos comentários de uma publicação no Twitter, Beltrão explicou que realmente só estava presente durante o esquenta da programação, fazendo apenas uma participação rápida.

Eu só estava no esquenta, escreveu a jornalista.