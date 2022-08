Bolsonaro volta a convocar apoiadores para irem às ruas em 7 de setembro

16/08/2022 | 12:59



No primeiro discurso oficial de campanha na corrida pelo Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a convocar os apoiadores a irem às ruas "pela última vez" no dia 7 de setembro. Em ato na esquina em que sofreu uma facada em 2018, no centro de Juiz de Fora (MG), o presidente afirmou que "dará a vida" pelos brasileiros.

"Vivemos sem liberdade. No próximo dia 7 de setembro, vamos todos para a rua pela última vez. Num primeiro momento, por nossa independência e, em segundo, pela nossa liberdade. Juro dar a vida pelo nosso povo", disse.

Ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, do senador Flávio Bolsonaro e de candidatos mineiros ao Congresso Nacional, Bolsonaro relembrou o atentado que sofreu durante a campanha presidencial de 2018 e fez acenos a evangélicos e mulheres. "Ao lado de um grande homem, sempre existe uma grande mulher", disse, antes de pedir que Michelle discurse aos presentes.

"Estamos dando a largada (da campanha) onde tentaram nos parar em 2018", afirmou o presidente, em referência à facada. O comitê da reeleição quer passar a ideia de "renascimento" de Bolsonaro, tanto do ponto de vista religioso quanto nas pesquisas de intenção de voto.

Levantamento do Ipec divulgado nesta segunda-feira, 15, mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em primeiro lugar, com 44%. Bolsonaro marcou 32%. O presidente também disse que o País, até há pouco tempo, era "roubado" pela "esquerdalha", referindo-se aos governos do PT.