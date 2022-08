5G e saúde digital: entenda o que muda daqui para a frente

Da Redação

Do 33Giga



16/08/2022 | 12:55



Realidade em diversas cidades brasileiras, a tecnologia 5G chega até o final deste ano em todas as capitais do país, proporcionado aceleração de diversas indústrias, entre elas a de saúde, e assegurando benefícios direto aos pacientes, médicos, gestores e demais profissionais da saúde.

O avanço da Internet das Coisas e o fácil acesso à dados geram expectativas de impactos positivos diretos na saúde suplementar, que atende aproximadamente 23% da população brasileira, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

“São quase 47 milhões de usuários atendidos por companhias privadas investindo em ferramentas e recursos tecnológicos para promover inovação no atendimento, reduzir custos operacionais e melhorar o planejamento de assistência do paciente para os médicos e demais profissionais do setor”, observou o head do Rita Saúde, plataforma integradora de negócios em saúde do Grupo Sabin, Fernando Uzuelli.

Ainda de acordo com o executivo, as vantagens serão percebidas a curto, médio e longo prazos.

“O 5G é uma tecnologia que pode fortalecer ainda mais a relação médico paciente. Teremos serviços de telemedicina mais arrojados, além de procedimentos clínicos e laboratoriais mais eficientes. Estamos diante de um horizonte de oportunidades a serem exploradas com maturidade, desde a atenção primária à medicina personalizada de ponta.”

Porém, observa o médico, é fundamental amadurecer as instituições de saúde para que o 5G não seja apenas uma ferramenta sem um processo de trabalho.

“Estamos diante de uma tecnologia com alto potencial de velocidade e transmissão de dados e precisamos saber implementa-la de forma estratégica para que seja eficaz e sustentável. É preciso entender que os processos de trabalho em saúde que vão surgir demandando 5G, passam pela necessidade de estrutura de ponta e mão de obra qualificada, fatores relacionados ao amadurecimento do setor. Não se trata somente em investir em modelos inovadores para transformar o acesso à saúde, é impreterível olhar para eles de maneira holística para torná-los factíveis e também rentáveis”, detalha.

Valor em Saúde é a melhor estratégia de cuidado

Cada vez mais atual e pertinente, a tecnologia aplicada à saúde leva o pensamento à cirurgia robótica, medicina de alta precisão, realidade virtual, entre outros avanços hightechs que aprimoram as experiências de pacientes em laboratórios, clínicas e hospitais de todo o mundo.

No Brasil, as apostas em inovação e tecnologias para otimizar a assistência já fazem parte da rotina de profissionais e pacientes, por meio de recursos e soluções acessíveis que facilitam jornadas desde a chegada ao consultório até o tratamento, passando pelas mais distintas fases de todo o atendimento.

“Estamos falando de um processo que já vinha sendo desenhado, foi acelerado pela pandemia e que não perdeu força mesmo diante do arrefecimento da crise sanitária. Pelo contrário. As novas tecnologias em saúde chegaram para ficar”, observa Uzuelli.

O especialista esclarece, por exemplo, como esse tipo de tecnologia, junto à outras – outrora emergentes, como a telemedicina – ajudam a preencher as lacunas dos sistemas de saúde.

“A pandemia evidenciou os desafios do setor e trouxe à tona a mudança no perfil do consumidor. Eles adotaram novos hábitos de cuidados e um deles foi a telemedicina. Basta analisar os indicadores da Saúde Digital Brasil que mostram que, entre 2020 e 2021, mais 7,5 milhões de pessoas foram atendidas na modalidade de pronto atendimento e mais de 6,5 milhões tiveram seus casos resolvidos no atendimento digital, evitando deslocamentos até um pronto socorro. Teremos uma conexão mais fluida e de melhor qualidade. Ganham pacientes e as equipes de atendimento.”

Ainda de acordo com o head da plataforma, as tecnologias revolucionaram o acesso aos cuidados médicos, com prontuários eletrônicos, históricos digitalizados, autocuidado apoiado integral, exames na palma da mão em tempo recorde e outras ferramentas facilitadoras que beneficiam todos os atores envolvidos no cuidado.

Inovações que permitem entregar uma saúde de alta qualidade e precisão, sem perder o mais importante, o olhar estratégico centrado no paciente. Uzuelli fala também sobre as vantagens do paciente da saúde digital, que assume o papel de protagonista do cuidado.

“Com dados em mãos, o paciente muda seu olhar sobre o atendimento. O acesso às informações, além de transformar seu pensamento, modifica o comportamento tornando-o mais engajado e ativo em toda a jornada, a partir do entendimento de suas reais necessidades e buscando a melhor forma de supri-las”

Um cenário que aponta para um atendimento cada vez mais humanizado. O executivo detalha que a lógica é simples, mais tecnologia à disposição resulta em processos ágeis, mais tempo para os profissionais de saúde se dedicarem ao atendimento de forma individualizada e coordenada. “Há benefícios de ponta a ponta da jornada. Ganham os profissionais de saúde, que têm mais tempo para se dedicar ao paciente. E este ganha em qualidade de relacionamento”, explica.