Ticket Log: preço médio dos combustíveis recuou quase 10% em agosto

De acordo com o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), que analisou a variação no preço médio dos combustíveis nos primeiros dias de agosto, o valor do litro da gasolina recuou 9,59%, se comparado à média de julho, e fechou o período a R$ 5,88.

O etanol apresentou redução de 9,54%, também em relação ao mês anterior. Foi comercializado ao valor médio de R$ 4,98.

“Quando comparamos o preço da gasolina desses primeiros dias de agosto com a primeira semana do mês, em que o preço médio do combustível estava R$ 6,00, é possível verificar que, em poucos dias, houve uma queda de 2% no valor, de acordo com o último levantamento da Ticket Log”, destaca Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

“Todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal registraram baixas no preço dos combustíveis, com destaque para o Piauí, que por diversos meses consecutivos registrou a gasolina mais cara do País, e agora, apresenta a redução mais expressiva para esse combustível, de 17,10%, e de 11,14% para o etanol.”

Entre as regiões, a gasolina mais barata foi encontrada a R$ 5,61, nos postos da Região Sul, com redução de 7,92% no preço, se comparado ao mês anterior. Assim como em julho, a média mais alta para esse combustível foi identificada nas bombas do Norte a R$ 6,07, com um recuo de 8,98% no preço.

O Centro-Oeste continua na liderança do etanol mais barato do País, comercializado a R$ 4,44, com redução de 5,99%. Já o litro mais caro para esse combustível segue sendo registrado no Norte, a R$ 5,38, porém, com um recuo de 8,70% no litro.

Na análise por Estado, Goiás se destaca no ranking da gasolina mais barata do País, comercializada a R$ 5,52, com redução de 7,55%. Roraima apresentou o preço médio mais alto para o combustível, de R$ 6,52, ainda assim o valor é 7,83% mais barato que o vendido no mês passado.

O litro do etanol mais barato de todo o território nacional foi comercializado a R$ 3,96 nos postos de abastecimento de São Paulo, com redução de 5,97%. O etanol mais caro foi registrado no Pará, a R$ 5,90, com baixa de 7,09%.

“De acordo com o IPTL, quando comparado à gasolina, o etanol se apresentou como a opção mais vantajosa para abastecimento apenas em São Paulo e no Mato Grosso”, conclui Pina.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo.