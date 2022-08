Brasileirão encerra janela de transferências com reforços consagrados e apostas

16/08/2022 | 11:36



A primeira janela de transferências do futebol brasileiro do meio de ano se encerrou nesta segunda-feira, marcada pela chegada de reforços importantes em times do topo à lanterna do Brasileirão. O período foi aberto no dia 18 de julho já com 23 contratações definidas nas equipes da Série A. As regras das janelas de transferências se aplicaram apenas aos clubes das duas primeiras divisões nacionais e se restringem ao futebol masculino. A CBF estuda ampliar o alcance das janelas para as demais séries e para o futebol feminino a partir de 2023.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pagou mais de R$ 80 milhões nas contratações do meia Bruno Tabata, ex-Sporting, e dos atacantes Miguel Merentiel, ex-Defensa y Justicia, e Flaco López, ex-Lanús. Tabata, que teve carreira curta no Brasil, fez sua estreia no clássico com o Corinthians, no último sábado, com vitória do seu novo time por 1 a 0. Também no período o Palmeiras vendeu o jovem Gabriel Veron ao Porto em uma transação de R$ 57 milhões, valor que foi considerado por torcedores aquém do desejado pelo talento do atleta formado na base.

Já o Corinthians contratou o atacante Yuri Alberto para suprir a carência de um goleador em uma negociação por empréstimo de uma temporada que envolveu a saída do goleiro Ivan e do atacante Mantuan ao Zenit, da Rússia. Até aqui, o centroavante não se encontrou no novo time: nenhum gol marcado em oito partidas.

Além dele, o técnico Vítor Pereira ganhou o reforço do zagueiro Fabian Balbuena e do volante argentino Fausto Vera, mas se despediu de Willian, que apresentou um futebol abaixo do esperado no seu retorno e recebeu seguidas ameaças à sua família por torcedores. Após a derrota para o Palmeiras, o técnico português lamentou a falta de opções de lado de campo no ataque.

Vivo em três competições, o São Paulo atendeu aos pedidos do técnico Rogério Ceni para encorpar o elenco, prejudicado por uma série de lesões, e precisou driblar os problemas financeiros do clube para trazer cinco reforços, além de contratar o artilheiro Jonathan Calleri em definitivo. "Estou feliz de poder ficar mais tempo, e que seja com títulos, porque o meu grande desejo é ser campeão com a camisa do São Paulo", disse o argentino, que já marcou 20 gols em 46 partidas neste ano.

A diretoria trouxe o goleiro Felipe Alves e repatriou Marcos Guilherme, e também contratou o zagueiro Nahuel Ferraresi, o meio-campista Giuliano Galoppo e o atacante Nahuel Bustos. Ferraresi chega ao Morumbi por empréstimo do Manchester City até 30 de junho de 2023 e pode ser peça importante no sistema defensivo da equipe, que já sofreu com baixas como a contusão de Arboleda, fora da temporada. Ceni precisou recorrer aos garotos Luizão e Beraldo. No período, o São Paulo ainda vendeu Gabriel Sara ao Norwich City, da Inglaterra, e Emiliano Rigoni ao Austin FC, dos Estados Unidos.

"As contratações possuem padrões diferentes, temos atletas estrangeiros que precisarão de um período para adaptação, o Marcos Guilherme chegou sem custos e Felipe Alves veio para uma reposição depois da lesão do Jandrei", explicou o diretor executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa.

Após muitas oscilações na temporada, o Santos quer seguir na parte de cima da tabela e o presidente Andres Rueda fechou com quatro nomes. Querido pela torcida, o venezuelano Soteldo está de volta à Vila Belmiro e chega para ser titular. Ele teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na segunda-feira.

Por isso, está apto para reestrear com a camisa alvinegra já no próximo domingo, quando o time do litoral paulista faz clássico com o São Paulo na Vila. Ele está emprestado pelo Tigres até junho de 2023. Na primeira passagem entre 2019 e 2021, Soteldo marcou 20 gols e fez 17 assistências em 105 jogos com a camisa alvinegra.

A diretoria santista também apostou na contratação por empréstimo do atacante Luan, encostado no Corinthians, que fez sua estreia na derrota para o América-MG no domingo. Ele foi para Santos com tudo pago pelo Corinthians. "Até falei com o Gabigol sobre o Santos, e ele falou para eu ir de olhos fechados, que aqui eu ia me dar muito bem", disse o jogador, em sua apresentação.

O lateral-direito Nathan, que estava no Boavista, de Portugal, e o meia Gabriel Carabajal, ex-Argentinos Juniors, também integram a equipe. O elenco do Santos ainda teve as saídas do zagueiro Kaiky e o atacante Léo Baptisão, vendidos ao Almerída, da Espanha, além do meia Ricardo Goulart, que teve atuações apagadas pela equipe em 2022 e rescindiu seu contrato.

Um dos principais destaques da janela de transferências foi o Flamengo, que se reforçou com nomes de peso, como Everton Cebolinha e Arturo Vidal, além do volante chileno Erick Pulgar e do lateral uruguaio Guillermo Varela. Os dois últimos ainda não estrearam. A diretoria rubro-negra ainda sonhou com Oscar, que até apareceu em foto vestindo o uniforme do clube, mas as tratativas com o Shanghai Port, da China, não avançaram.

O clube vendeu o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Willian Arão ao Fenerbahçe, do técnico Jorge Jesus, e viu o meio-campista Andreas Pereira encerrar seu contrato de empréstimo. A equipe carioca cresceu de rendimento com a chegada de Dorival Júnior e disputa os títulos do Brasileirão, da Copa Libertadores e da Copa do Brasil.

O Atlético-MG contratou o zagueiro Jemerson, o meia Pedrinho e os atacantes Pavón e Alan Kardec, que marcou o gol da vitória do time mineiro sobre o Coritiba por 1 a 0, no último fim de semana. O Athletico-PR, que está na semifinal da Libertadores, repatriou o volante Fernandinho, ex-Manchester City.

Mas foi o Botafogo o recordista em número de contratações. O clube carioca fechou com dez nomes nesta janela, turbinado pelos investimentos do empresário John Textor: Carlos Eduardo, Marçal, Jacob Montes, Tiquinho Soares, Gabriel Pires, Adryelson, Luis Henrique, Junior Santos, Danilo Barbosa e Lucas Perri.

O Fortaleza passou boa parte do Brasileirão na lanterna da competição, mas hoje já respira fora da zona de rebaixamento. O clube cearense foi ao mercado de transferências e trouxe oito atletas para o elenco: Luan Polli, Brítez, Fabrício Baiano, Caio Alexandre, Lucas Sasha, Otero, Thiago Galhardo e Pedro Rocha.

"O Fortaleza aproveitou essa janela para qualificar o elenco, trazer peças que entendíamos que necessitávamos e que não conseguimos reforçar ao longo do ano. Perdemos alguns jogadores por lesão, liberamos alguns outros que entendíamos que era hora de ter outro ciclo, e acho que fizemos um bom movimento. Fortaleza trouxe jogadores de qualidade em diversas posições: goleiro, zagueiro, meio-campista, atacante. Isso nos deixa mais fortes para essa sequência de temporada, para que a gente faça a melhor campanha possível na Série A e na Copa do Brasil", avaliou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.