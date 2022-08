Larissa Manoela se derrete ao falar do namorado: Ele é sempre o primeiro a curtir e comentar em todos os meus posts

16/08/2022 | 11:11



Quando se fala de Larissa Manoela e André Luiz Frambach o amor sempre está no ar! Na manhã desta segunda-feira, dia 16, a atriz usou a sua conta do Twitter para falar um pouco do carinho e atenção que recebe do amado.

Divertida, ela contou que costuma conversar com o namorado em todas as redes sociais:

Vocês também falam com o namorado de vocês em todas as redes que vocês tem? André Luiz e eu, só hoje, já conversamos no WhatsApp, no direct do insta e na caixa de entrada do tiktok. E conversas distintas tá? Kkkkkk Deve ser saudade, escreveu.

Larissa ainda revelou que o amado é sempre o primeiro a curtir suas postagens:

E mais. Ele é sempre o primeiro a curtir e comentar em todos os meus posts, em todas as redes que eu tenho. E olha que eu não posto pouco. Coisa de segundo ele já tá lá. No post e nos stories.

E, encerrou:

Por isso meninas não aceitem menos que um homem que te respeite, te ame, te admire, te apoie, te enalteça, venha pra so