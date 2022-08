Em visita ao Reino Unido, Príncipe Harry e Meghan não pretendem visitar William e Kate

16/08/2022 | 11:10



Parece que o clima entre os membros da família Real está longe de melhorar. Segundo informações do jornal britânico Daily Mail, Príncipe Harry e Meghan Markle irão visitar o Reino Unido no próximo mês, porém segundo uma fonte ouvida pelo jornal, o casal está focado em apoiar várias instituições de caridade e não tem planos de ver os familiares Príncipe William e Kate Middleton.

O Duque e a Duquesa de Sussex irão ao Reino Unido para Visitar o evento Manchester For one One Young World Summit, onde Meghan vai fazer o discurso principal para mais de 190 jovens líderes de diversos países.

Ainda na agenda do casal, há uma visita para a Alemanha e depois retornam para o Reino Unido.

Essa é a primeira vez que Harry e Meghan estarão no Reino Unido desde as comemorações do Jubileu da Rainha, em junho deste ano. Porém, os irmãos William e Harry não se falam desde o ano passado, quando inauguraram juntos uma estatua em homenagem a falecida mãe, princesa Diana.