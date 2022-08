Desacostumados

Do Diário do Grande ABC



16/08/2022 | 11:12



Acostumado aos constantes anúncios de aumento de preços, o brasileiro tem estranhado as quedas sucessivas nos valores cobrados pelo litro dos combustíveis divulgadas pela Petrobras nas últimas semanas. É o efeito nefasto causado no seio da sociedade pelas práticas insensíveis de governos passados que pouco, para não dizer nada, se preocupavam com o bem-estar da população. Infelizmente, foram raros os políticos que assumiram o poder central e tinham compromisso com as classes mais desvalidas. A chegada de Jair Bolsonaro (PL) à Presidência mudou a chave. Finalmente está instalado no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo nacional, um gestor atento à voz que vem das ruas.

Ontem, quando a petrolífera avisou que vai baixar em 4,8%. de R$ 3,71 para R$ 3,53, o preço do litro da gasolina nas refinarias a partir de hoje, o que vai gerar economia de R$ 0,13 por litro ao consumidor que for abastecer seu veículo nos postos do Grande ABC, a primeira reação foi de incredulidade. De novo? Seria notícia velha? Não era. Sintonizada com as diretrizes do governo federal para controlar o dragão da inflação e aliviar o bolso dos brasileiros, a Petrobras cortará o valor do derivado de petróleo pela terceira vez – repita-se: terceira vez! – em menos de 30 dias. E novamente será deflagrado o ciclo virtuoso, já que o custo dos combustíveis tem impacto substancial na inflação. Espera-se que toda a cadeia produtiva e comercial sinta os efeitos positivos da medida.

Jair Bolsonaro, cujo trabalho sério e responsável na condução das finanças do País, controlou a inflação e colocou comida na mesa dos brasileiros, principalmente dos mais necessitados, elevou a régua da administração pública federal. Os resultados da política econômica são tão positivos que o presidente já adiantou, conforme notícia publicada no domingo por este Diário, que o ministro Paulo Guedes continua no posto em caso de reeleição. O Brasil, como se vê a cada dia, está no rumo certo. O momento agora é de atenção, para impedir que algum lobo disfarçado de cordeiro assuma a direção e engate a marcha-ré.