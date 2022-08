Lift: mouse ergonômico vertical da Logitech chega ao mercado por R$ 380

Da Redação

Do 33Giga



16/08/2022 | 10:55



A Logitech anunciou no Brasil seu mais novo lançamento da linha ergonômica – o Lift. Sem fios, o mouse traz design e tamanho ideal para mãos pequenas e médias.

O design vertical de 57 graus do Lift oferece aos usuários, destros e canhotos, um encaixe relaxante e tira a pressão do pulso enquanto promove uma postura mais natural do antebraço ao longo do dia.

O 33Giga já avaliou outro periférico ergonômico da empresa e gostou muito – leia em Testamos: por R$ 500, mouse ergonômico Logitech MX Vertical é o melhor do mercado.

“Segundo dados do Ministério da Saúde brasileiro, entre 2007 e 2016, os casos de dores ligadas aos movimentos repetitivos no trabalho cresceram 184%,” comenta Renato Voltarelli, head de marketing da Logitech no Brasil.

“Com foco nas pessoas que usam mouse por longos períodos, a Logitech desenvolveu o Lift, que deixa o pulso do usuário na ‘posição de aperto de mão’. Visualmente o Lift é bem diferente dos mouses tradicionais, mas essa mudança diminui a pressão na região das mãos e ajuda a parte superior do corpo a assumir uma postura mais natural”, completa.

O Lift é a mais recente adição à linha ERGO da Logitech e assim como todos os produtos dessa linha, cada detalhe dele foi desenvolvido pelo Ergo Lab – o laboratório de ergonomia da Logitech, para garantir produtos desenhados com ajustes perfeitos para o corpo humano, pensando em aprimorar a postura, reduzir o esforço muscular e aumentar o conforto.

O Lift acompanha um selo de aprovação das principais instituições ergonômicas.

Além do conforto, o Lift também oferece benefícios e recursos para melhorar a produtividade, tudo isso com um design compacto e com três cores que se encaixam em qualquer setup: rosa, branco e grafite.

A alça de borracha macia do Lift e o descanso de polegar mantêm as mãos em uma posição confortável por horas. O design vertical de 57 graus oferece aos usuários, destros e canhotos, um encaixe relaxante e tira a pressão do pulso enquanto promove uma postura mais natural do antebraço ao longo do dia.

A SmartWheel magnética oferece um uso silencioso com velocidade e exatidão para edições precisas linha por linha ou rolagem rápida por documentos longos.

O Lift pode ser conectado instantaneamente aos sistemas operacionais Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS e Android via Bluetooth Low Energy ou pelo receptor USB Logi Bolt, com tecnologia que garante mais segurança para as conexões de múltiplos periféricos.

Além disso, o Lift conta com a tecnologia Logitech Flow, que permite os usuários gerenciarem o fluxo de trabalho em até três dispositivos, o que ajuda a manter o foco e a produtividade no dia a dia.

Uma parte das peças plásticas do Lift é feita de plástico reciclado pós-consumo (PCR) – 70% para grafite e 54% para rosa e off-white. O programa PCR da Logitech reforça o compromisso da marca em projetar para a sustentabilidade e garante que os plásticos em eletrônicos de consumo em fim de vida recebam uma segunda vida.

As iniciativas atuais para dimensionar esse compromisso significam que aproximadamente 65% dos mouses e teclados do portfólio da Logitech incluem algum nível de plástico PCR e que a introdução de novos produtos usará plástico PCR, sempre que possível. Todos os produtos da Logitech, incluindo o Lift, são certificados como neutros em carbono.

Quando alguém compra um produto da Logitech, a pegada de carbono desse produto foi reduzida a zero ao apoiar florestas, energias renováveis e comunidades afetadas pelo clima que reduzem o carbono.

Preços e Disponibilidade

O Lift Vertical Ergonomic Mouse está disponível na Logitech Store e em outras lojas parceiras. O preço sugerido é de R$ 379,90.