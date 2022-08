Obituário - 17 de agosto de 2022

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



17/08/2022 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Francisca Alda Costa, 95. Natural de Campos Sales (Ceará). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Maria Caetano, 92. Natural de Portugal. Residia na Vila Assunção, em santo André. Dia 11. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Crepaldi Longo, 89. Natural de Nova Aliança (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Thereza Bigal Pinto, 87. Natural de Guariroba, Distrito de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Pedro do Nascimento, 75. Natural da União dos Palmares (Alagoas). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Matilde Ribeiro, 71. Natural de Monte Azul Paulista (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nelson Silvério, 69. Natural de São Caetano. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ivete Figueiredo Galhardo, 68. Natural de Andradina (São Paulo). Residia no Jardim Munhoz, em Guarulhos (São Paulo). Dia 11, em Santo André. Necrópole do Campo Santo, em Guarulhos.

Airton Perone, 66. Natural de São Caetano. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Maria Edilza Vaz, 58. Natural de Alagoinha (Pernambuco). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Autônoma. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcelo Luiz da Silva, 48. Natural de Santo André. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Motorista. Dia 11. Memorial Jardim Santo André.

Silvana Alves Pereira, 48. Natural de Araçuaí (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 11. Cemitério Municipal de Padre Paraíso (Minas Gerais).

Matheus Pereira Lima, 22. Natural de Teixeira de Freitas (Bahia). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Estudante. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Paulo Cabral Camargo Netto, 92. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Claudio Sarro, 85. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Jardim Guilhermina, em Praia Grande (São Paulo). Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Osani Nishida, 85. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia na Vila Galvão, em Guarulhos (São Paulo). Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Deoko Matsumoto Tangi, 84. Natural de Marília (São Paulo). Residia em Fernandópolis (São Paulo). Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Hélio de Oliveira Marchesi, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

Eva Moreira da Silva, 81. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia na Vila Ferreira, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Eudoxia da Conceição Linares, 79. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

Francisco Marques Sobrinho, 77. Natural de Itatira (Ceará). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Francisco Ribeiro da Nóbrega, 76. Natural de Catolé do Rocha (Paraíba). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério da Paulicéia.

João Batista Lopes, 76. Natural de Araçoiaba (Ceará). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Carolina Rosa da Silva, 73. Natural de Paramirim (Minas Gerais). Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério de Vila Euclides.

Ivone da Silva Ferreira, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Adélia dos Santos, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Marina de Fátima Lima Dantas, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bela, em São Paulo, Capital. Dia 11, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Genivaldo Ferreira da Silva, 62. Natural de Maraial (Pernambuco). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Alcione Maria Levandoski dos Santos, 61. Natural da Lapa (Paraná). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério do Bonfim, em São José dos Pinhais (Paraná).

Edileusa Roque, 53. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Antonio Márcio Moura Menezes, 51. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.

Daniel Joaquim Gomes, 46. Natural de Mauá. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

José Ferreira, 94. Natural de Cláudio (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 11, em Santo André. Vale da Paz.

Zulmira Pereira dos Santos, 83. Natural do Estado da Bahia. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Argentina Gonçalves de Oliveira, 76. Natural de São João Del Rey (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Célia Maria Fontes, 67. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Vera Lúcia Carvalho Ferrão, 66. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Valdinei Almeida Cruz, 40. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Laura Clementino Rodrigues, 89. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia no Jardim Araguaia, em Mauá. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Elio Bianchi, 81. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Pilar. Dia 11, em Diadema. Vale dos Pinheirais.

Francisco Guilherme Soares, 74. Natural de Rio Acima (Minas Gerais). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.